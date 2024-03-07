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صدمة كبيرة.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة أمام زميلاتها (فيديو)

بقلم
صدمة كبيرة.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة أمام زميلاتها

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر لحظة اعتداء شرطي أمريكي على طالبة أمام زميلاتها داخل فصل دراسي مثيراَ ضجة واسعة وحالة غضب ومطالبات بمحاسبته.

وأظهر الفيديو اعتداء رجل أمن أمريكي على طالبة من أصول إفريقية داخل أحد الفصول الدراسية بعدما قامت الأخيرة بمقاومة الشرطي ورفض الامتثال لأوامره.

وسرعان ما قام الشرطي باستخدام مسدس الصعق الكهربائي ضدها لتسقط الطالبة على الأرض بعد صعقها.

اعتداء شرطي أمريكي على طالبة

ووضع الشرطي الأصفاد على يدي الطالبة واقتادها خارج الفصل، بينما كان زملاؤها الطلاب يقفون مصدومين مما حدث.

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع الفيديو وعبروا عن استنكارهم الشديد للطريقة العنيفة التي تعامل بها الشرطي مع الطالبة.

وطالب الرواد بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين مؤكدين أن لا شيء يبرر هذه الطريقة العنيفة في التعامل مع الطلاب والطالبات.

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