الرئيسية » الهدهد » رد اللواء الدويري على رئيس أركان جيش الاحتلال يلقى تفاعلا (فيديو)

رد اللواء الدويري على رئيس أركان جيش الاحتلال يلقى تفاعلا (فيديو)

بقلم
رد اللواء الدويري على رئيس أركان جيش الاحتلال يلقى تفاعلا

وطن – رد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الأردني فايز الدويري، على رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي “هرتسي هاليفي” الذي زعم تحقيق إنجازات في الحرب الوحشية ضد قطاع غزة، مؤكداً أن التدمير والتهجير لم ولن يكن إنجازاً في أي حرب.

ومع إتمام الحرب على قطاع غزة شهرها الخامس خرج “هاليفي” بتصريحات أثارت الغضب والسخرية يقول فيها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع أثماناً باهظة وخسر قادة ومقاتلين رغم ما وصفها بالإنجازات التي حققها في العمليات العسكرية.

وقال “الدويري” بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية: “لا يزال قادة الاحتلال يتحدثون عن أهداف بعيدة كل البعد عن الواقع، مثل اليوم التالي بعد الحرب ومستقبل حركة المقاومة الإسلامية حماس”.

وركز الخبير العسكري بأن الأنفاق القتالية لحركة المقاومة الفلسطينية لا تزال مجهولة، وهي شبكة معقدة لا يمكن اكتشافها سوى بعد الدخول إليها.

ونبه كذلك إلى ضرورة التفريق بين الأنفاق المخصصة لأغراض القتال وتلك التي لأغراض المنامات والأمور اللوجستية.

الدويري يعلق على خطة نتنياهو في غزة

وأشار اللواء الأردني المتقاعد إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،قدم تحت الضغط رؤيته لليوم التالي للحرب على غزة، مؤكداً أنها لا تستند لموضوعية تجاه ما يجري على الأرض.

  • اقرأ أيضا:
اللواء فايز الدويري يكشف 4 أسباب لتخفيض جيش الاحتلال قواته في غزة

وقصد “الدويري” ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو حول خطة 10 سنوات وعامين للقضاء على حماس و8 لجعل قطاع غزة أشبه بالضفة الغربية.

وأكد المحلل العسكري والاستراتيجي عن ذلك أن هذه التصريحات تشير إلى عدم وضوح الأهداف وهو ما يقزم الإنجازات.

كما أردف أن هناك فجوة بين قادة الاحتلال السياسيين والعسكر، قبل أن يؤكد أن الحرب تبدأ بقرار سياسي وتنتهي بقرار سياسي.

ورد اللواء فايز الدويري على مزاعم تحقيق إنجازات ميدانية بالقول إن تهجير سكان غزة وتدمير منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وارتكاب المجازر بحقهم، ليست إنجازات وإنما “إبادة ممنهجة لمقومات الحياة”.

قد يعجبك أيضاً

خطيب عماني يكشف ما يُميز السلطنة عن غيرها من الدول حيال حرب غزة

خطيب عماني يكشف ما يُميز السلطنة عن غيرها من الدول حيال حرب غزة (فيديو)

رد اللواء الدويري على رئيس أركان جيش الاحتلال يلقى تفاعلا

رد اللواء الدويري على رئيس أركان جيش الاحتلال يلقى تفاعلا (فيديو)

مقاطع صادمة.. لماذا أقدم معتقلون سوريون في لبنان على الانتحار وما علاقة الأسد بالأمر؟

مقاطع صادمة.. لماذا أقدم معتقلون سوريون في لبنان على الانتحار وما علاقة الأسد بالأمر؟

"خطر أكبر من البنزين".. دراسة صادمة عن أضرار السيارات الكهربائية

“خطر أكبر من البنزين”.. دراسة صادمة عن أضرار السيارات الكهربائية

صدمة كبيرة.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة أمام زميلاتها

صدمة كبيرة.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة أمام زميلاتها (فيديو)

عرب البرغوثي ووالده مروان

نجل مروان البرغوثي يروي ما فعله الاحتلال بوالده منذ 7 أكتوبر 2023

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior