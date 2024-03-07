رد اللواء الدويري على رئيس أركان جيش الاحتلال يلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – رد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الأردني فايز الدويري، على رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي “هرتسي هاليفي” الذي زعم تحقيق إنجازات في الحرب الوحشية ضد قطاع غزة، مؤكداً أن التدمير والتهجير لم ولن يكن إنجازاً في أي حرب.

ومع إتمام الحرب على قطاع غزة شهرها الخامس خرج “هاليفي” بتصريحات أثارت الغضب والسخرية يقول فيها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع أثماناً باهظة وخسر قادة ومقاتلين رغم ما وصفها بالإنجازات التي حققها في العمليات العسكرية.

وقال “الدويري” بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية: “لا يزال قادة الاحتلال يتحدثون عن أهداف بعيدة كل البعد عن الواقع، مثل اليوم التالي بعد الحرب ومستقبل حركة المقاومة الإسلامية حماس”.

وركز الخبير العسكري بأن الأنفاق القتالية لحركة المقاومة الفلسطينية لا تزال مجهولة، وهي شبكة معقدة لا يمكن اكتشافها سوى بعد الدخول إليها.

ونبه كذلك إلى ضرورة التفريق بين الأنفاق المخصصة لأغراض القتال وتلك التي لأغراض المنامات والأمور اللوجستية.

الدويري يعلق على خطة نتنياهو في غزة

وأشار اللواء الأردني المتقاعد إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،قدم تحت الضغط رؤيته لليوم التالي للحرب على غزة، مؤكداً أنها لا تستند لموضوعية تجاه ما يجري على الأرض.

اقرأ أيضا:

وقصد “الدويري” ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو حول خطة 10 سنوات وعامين للقضاء على حماس و8 لجعل قطاع غزة أشبه بالضفة الغربية.

في قراءة عسكرية لآخر التطورات.. اللواء الدويري: هناك 3 ألوية خان يونس وهي متورطة في القتال بصورة كبيرة جدا وخسائرها باهظة جدا وانخفضت قدرتها القتالية بصورة كبيرة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/OgUXZQJ69G — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 5, 2024

وأكد المحلل العسكري والاستراتيجي عن ذلك أن هذه التصريحات تشير إلى عدم وضوح الأهداف وهو ما يقزم الإنجازات.

كما أردف أن هناك فجوة بين قادة الاحتلال السياسيين والعسكر، قبل أن يؤكد أن الحرب تبدأ بقرار سياسي وتنتهي بقرار سياسي.

ورد اللواء فايز الدويري على مزاعم تحقيق إنجازات ميدانية بالقول إن تهجير سكان غزة وتدمير منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وارتكاب المجازر بحقهم، ليست إنجازات وإنما “إبادة ممنهجة لمقومات الحياة”.