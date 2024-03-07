خطيب عماني يكشف ما يُميز السلطنة عن غيرها من الدول حيال حرب غزة (فيديو)

وطن – أكد أحد الخطباء في سلطنة عمان أن بلاده حكومة وشعباً وقف مع غزة في محنتها وهو ما يميزها عن غيرها من الدول التي وقفت فقط كشعوب دون الأنظمة والحكام، في إشارة مبطنة لدول التطبيع والدول التي خذلت غزة كالإمارات والسعودية.

وذكر الخطيب العماني من فوق منبر الجمعة، في فيديو رصدته وطن: “لا أستطيع إلا أن أقول اللهم لك الحمد.. أسأل الله أن يكون في عون إخواننا في فلسطين وأن ينصرهم وأن يرد عنهم كيد الكائدين وعدوان الظالمين”.

وأضاف: “أحمد الله أنني في هذا البلد الطيب المبارك وكما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله لم يشكر الناس”.

رد عماني هادئ وجميل من أحد خطباء الجمعة على الهجوم الصحفي المؤامراتي الذي تتعرض له سلطنة #عمان الشقيقة شعباً وقيادة بسبب وقوفها مع #غزة !#فلسطين_قضية_لن_تموت #غزة_تنتصر pic.twitter.com/E2sXxDecg3 — عبدالله الملا @قطر (@q6r) March 6, 2024

واستند الخطيب إلى حديث “المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره .. التقوى هاهنا.. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه” أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

سلطنة عمان أثبتت أنها مع القضية

وتابع: “هذا الشعب أثبت حكومة وشعبا أنه مع هذه القضية ولو أن الجميع كانوا مع القضية لتغير مسار أحداث ما يحصل بشكل جذري”.

وأكمل الخطيب العماني: “صدق سيدي رسول الله وكأنها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة لما قال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك لأنه مجتمع عدل وحق لأنهم دائما يقفون مع الحق والعدل”.

وختم الداعية العماني حديثه بالدعاء: “أسأل الله أن يثبتنا دائما مع الحق والعدل ومع هذه القضية العادلة التي قل ناصرها وندر داعمها”.

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يذكر أن سلطنة عمان شاركت مؤخراً في إرسال مساعدات إلى غزة عن طريق إنزالات جوية.

ولطالما خرج مفتيها بتصريحات نارية تؤكد أهمية نصرة القطاع وتنتقد حصارها وتؤكد أهمية اجتماع العالم العربي والإسلامي لمساعدة الفلسطينيين ونصرة قضيتهم.

واستنكر المفتي الشيخ أحمد الخليلي، في أكثر من بيان له خلال الأيام الماضية تخاذل الدول والأنظمة العربية عن دعم المحاصرين في غزة وخاصة المتواجدين في شمال القطاع دون أي طعام.