تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبيل القمة المرتقبة في نهائي كأس مصر

وطن- يتساءل عشاق وجماهير الغريمين التقليدين الأهلي والزمالك عن تاريخ المواجهات التي جمعت كلا الفريقين في جميع البطولات المحلية والقارية، قبيل مباراة القمة المرتقبة، الجمعة، في نهائي كأس مصر 2023-2024.

ويستضيف ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض، القمة الكروية النهائية بين الغريمين الأهلي والزمالك، من أجل المنافسة على بطولة كأس مصر 2023-2024.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

ويتفوق فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في تاريخ المواجهات التي جمعتهما في كافة البطولات المختلفة، فقد فاز المارد الأحمر الأهلاوي على الفارس الأبيض في 101 مباراة، مقابل 52 هزيمة من أصل 230 مباراة لكلا الفريقين.

كما وحقق فريق الأهلي حامل اللقب الفوز في آخر مباراتين على الزمالك، ولم يسبق أن حقق المارد الأحمر الأهلاوي الفوز على الفارس الأبيض في ثلاث مباريات متتالية منذ أن فعل ذلك خلال الفترة ما بين 2016-2018.

نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وتعد المرة ال21 الذي يلتقي فيه الفريقين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر 2023-2024، حيث فاز كل الفريق باللقب 9 مرات، تم حسم مباراتين منهما بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بينهما.

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وسيلتقي فريق الأهلي والزمالك، الجمعة، من أجل الصراع والمنافسة على لقب بطولة كأس مصر 2023-2024، الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات المفتوحة الناقلة

وستنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السادسة مساءً.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة التاسعة مساءً.

مران الأبطال الرئيسي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس 🦅🏆 pic.twitter.com/vHr12S6u2w — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 7, 2024

وستبث أحداث المباراة على القنوات المفتوحة الناقلة، وهي قناة أم بي سي مصر وقنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

جاء تردد قناة أم بي سي مصر المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على النايل سات، بتردد 12015، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما وآتى تردد قناة (on time sport 1)، بتردد على النايل سات 10853، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة للموسم الجاري.