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“المصحف الشريف” أحدث وسائل التهريب في الجزائر.. فيديو صادم فجر الغضب!

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"المصحف الشريف" أحدث وسائل التهريب في الجزائر.. فيديو صادم فجر الغضب!

وطن – أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن مصالح الجمارك بمطار “هواري بومدين الدولي” تمكنت من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف يورو، أي ما يعادل 350 مليون دينار جزائري داخل نسخة من القرآن الكريم.

ويأتي ذلك في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وأظهر مقطع فيديو متداول إحدى موظفات الجمارك داخل المطار وهي تضبط المبلغ المالي موزعاً بشكل محكم داخل المصحف الشريف الذي كان معداً لتهريبه خارج البلاد وتمت مصادرته.

ضعف الإجراءات الأمنية

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر أغلب المعلقين استخدام المصحف الشريف لتهريب الأموال.

واعتبر البعض ما وقع في مطار هواري بومدين الدولي بمثابة كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ كشف عن مدى ضعف الإجراءات الأمنية هناك.

وشهدت السنة المنصرمة إحباط العديد من عمليات التهريب في مطارات البلاد، كان أبرزها حجز أكثر من 1.2 مليون يورو خلال ثلاثة أيام في شهر مايو.

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أرسين لوبين

ويوم الخميس الماضي تم توقيف شخص كان متوجهًا إلى دبي ، وكان بحوزته حوالي 300 قرص من المهلوسات نوع “بريجابالين” وكمية ضئيلة جدا من مادة الكوكايين بهدف الاستهلاك. وقد تم الشروع فورا في إجراءات التحقيق معه حتى يوم الجمعة.

لكن الأمر المثير للصدمة -بحسب وسائل إعلام جزائرية -هو أن هذا الشخص الموقوف تمكن من الفرار بطريقة تعد ساذجة، حيث خدع عناصر الجمارك والأمن بالمطار من خلال دخول الحمام، وتغيير ملابسه، ارتداء قبعة، والخروج بشكل طبيعي على طريقة “أرسين لوبين”.

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