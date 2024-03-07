“أخدود الريان”.. الأرصاد العمانية تصدر تنبيها عاجلا وتحذر العمانيين

وطن – أصدرت هيئة الأرصاد الجوية العمانية بياناً، الخميس، حذرت فيه من الأحوال الجوية المتوقعة في سلطنة عمان ضمن ما يسمى “أخدود الريان” محذرة من رياح نشطة وتساقط لحبات البرد وأمطار غزيرة قد تؤدي لحوادث انجراف.

وجاء في بيان للهيئة رصدته (وطن) من الحساب الرسمي للأرصاد العمانية في موقع التواصل الاجتماعي إكس: “التنبيه رقم ٤” الذي تحدث عن “غزارة الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد المتوقع هطولها تدريجياً مساء، الجمعة وتزداد غزارتها يوم السبت”.

ولفت البيان إلى أن تلك التوقعات ستكون في “محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وأجزاء من الوسطى، مع كميات أمطار تتراوح من 30-150 ملم تؤدي لجريانجارف للشعاب والأودية”.

وأضافت الأرصاد الجوية العمانية: “تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه”.

بيان الأرصاد الجوية العمانية حول أخدود الريان

وتتلخص التنبيهات التي نقلتها الأرصاد الجوية العمانية على الشكل التالي:

– هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد تتراوح بين 30 – 150 ملم) تؤدي لجريان الشعاب والأودية.

– هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 – 50 عقدة (28) – 90 كم / ساعة).

– ارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويتراوح بين 2 – 3.5 متر).

– انخفاض الرؤية الافقية خلال هطول الامطار الرعدية.

خبيرة عمانية توضح

وأوضحت الخبيرة في الأرصاد الجوية عائشة بنت جمعة القاسمية، أنّ تأثيرات الحالة الجوية بدأت منذ الخميس، واشتدت غزارة الأمطار خاصة في الصباح.

وأدت ظاهرة أخدود الريان في سلطنة عمان إلى جريان بعض الشعاب والأودية.

كما شهدت مجموعة من الولايات في كل من محافظات (مسندم، والظاهرة والبريمي، وشمال الباطنة، وأجزاء من الداخلية) هطول أمطار متفاوتة الغزارة صاحبتها خلايا رعدية أدت إلى تساقط لحبات البرد في ولايات شناص، ومحضة، وصحار، وصحم، وعبري، وسمائل.

وأضافت القاسمية أنّ سلطنة عُمان ستتأثر بأخدود من منخفض جوي آخر، ويكون أكثر عمقًا وتأثيرًا وغزارة في الأمطار.

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وزارة الثروة الزراعية تحدثت عن توزع هطول الأمطار على عدد من ولايات سلطنة عمان خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس، حيث سجلت البريمي أعلى كمية أمطار بلغت 110 ملم، تليها خصب بـ86 ملم، وصحار بـ60 ملم.

كما شهدت محافظة البريمي أمطارا شديدة الغزارة على معظم ولايات المحافظة مصحوبة برياح ورعد وبرق متأثرة بمنخفض الريان.

وتركزت غزارة الأمطار على المناطق والقرى المحاذية للجبال، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب، حيث سالت أودية الخطوة وواسط ووادي العبيلة ووادي الجزي والفياض.

وشهدت ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة هطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان أودية الضبعاني والأسيل والصفا.

وسجلت ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة، وتساقط كثيف لحبات البرد في القرى الجبلية بوادي بني عمر وشيده ولمهاب.

وتركزت الأمطار على عدد من القرى الجبلية في ولاية صحار، حيث شهدت هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة.