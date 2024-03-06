نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والتشكيلة والقنوات المفتوحة الناقلة

وطن- يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان، موعد مباراة الأهلي والزمالك، الجمعة، في القمة العربية الإفريقية في نهائي كأس مصر 2023-2024، على ميدان ملعب ” الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وستنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وستبث وقائع أحداث مباراة القمة التقليدية بين الغريمين الأهلي والزمالك، عبر القنوات المفتوحة، أم بي سي مصر، وأون تايم سبورت الرياضية المصرية.

وجاء تردد قناة أم بي سي مصر، على النايل سات بتردد 12015، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

📸 لقطات من استقبال بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية 🇸🇦❤️🇪🇬 pic.twitter.com/zfgUvpuYo6 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 6, 2024

كما وستنقل على قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية، بتردد 10853 على النايل سات، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي والزمالك، المعلق المصري مدحت شلبي أو حاتم بطيشة.

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام الغريم التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر 2023-2024، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، علي لطفي.

دفاع الأهلي: محمد عبد المنعم، علي معلول، أكرم توفيق، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم).

لا وقت للراحة يا أبطال بداية الاستعداد لنهائي كأس مصر 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/fx0eSdxJXN — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 2, 2024

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور.

مركز الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو.

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تشكيلة الزمالك ضد الأهلي

وسيلعب المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، المباراة القوية أمام الأهلي، بتشكيلة أساسية متوقعة في نهائي كأس مصر 2023-2024، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: سيف الدين جعفر، نيل عماد، عبد الله السعيد، شيكابالا.

مركز الهجوم: ناصر منسي، أحمد سيد زيزو (ناصر ماهر).

وجاء ترتيب الأهلي حامل اللقب في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الجولات المؤجلة برصيد 17 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن المتصدر إنبي برصيد 29 نقطة.

وآتى الفريق المنافس الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة للموسم الجاري.