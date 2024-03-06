موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 والمتأهلين لهذا الدور

وطن- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف”، عن مراسم موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024، بعد حسم 8 فرق أفريقية وعربية بطاقة العبور لدور الربع النهائي من البطولة القارية الأفريقية لهذا الموسم.

ونجح فريق الأهلي المصري حامل لقب النسخة الماضية، من العبور لدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، بصدارته للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

وشهدت هذه النسخة خروج فريق الوداد البيضاوي المغربي الوصيف مبكراً، من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (x)، ” سيتم إجراء قرعة الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية 2023-2024، الثلاثاء، في ال12 من شهر مارس القادم”.

كما وأردف بيان الاتحاد، ” سيتم إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تبدأ فعاليات القرعة ببطولة الكونفدرالية عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت القاهرة، ودوري أبطال أفريقيا عند الساعة الثالثة مساءً”.

المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، الفرق الثمانية المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، كما يلي:

الأهلي المصري (حامل اللقب).

صن دوانز (جنوب أفريقيا).

بترو أتلتيكو (أنغولا).

سيمبا (تنزانيا).

الترجي الرياضي (تونس).

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

يانغ أفريكانز (تنزانيا).

أسيك ميموزا (كوت ديفوار).

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المتأهلين لربع نهائي كأس الكونفدرالية 2024

كما وحسمت 8 فرق أفريقية وعربية بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية 2023-2024، كما يلي:

الزمالك المصري.

فيوتشر(مصر).

أبو سيلم (ليبيا).

اتحاد الجزائر (حامل اللقب).

احتفال اعتدنا عليه من شيكابالا! 😉🏆 🇪🇬 نتمنى عيد ميلاد سعيد لقائد نادي الزمالك. 🎂#TotalEnergiesCAFSC | @ZSCOfficial | @Shikabala pic.twitter.com/HBIYXi2uvR — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 5, 2024

نهضة بركان (المغرب).

ريفرز يونايتد (نيجيريا).

ستاد مالي (مالي).

دريمز (غانا).