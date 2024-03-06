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صور.. اغتصاب مجندات بجيش الاحتلال أثناء حرب غزة .. ما حقيقتها؟

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صور.. اغتصاب مجندات من أصل أوكراني بجيش الاحتلال أثناء حرب غزة

وطن – انتشرت صور في منصات التواصل زعمت تعرض 3 مجندات متطوعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي من ـ أصل أوكراني ـ للاغتصاب على يد زملائهن مدة شهر خلال الحرب الوحشية في قطاع غزة.

ومع استمرار الحرب الوحشية ضد غزة يستمر انتشار لقطات ومشاهد تزعم العديد من الأحداث والوقائع غير المؤكدة، أو المثبتة وعادة ما تنفيها وسائل إعلام ووكالات غربية وعربية.

ومن تلك الأحداث مزاعم اغتصاب 3 شابات من مجندات جيش الاحتلال بالاستناد إلى صور لـ 3 نساء بالزي العسكري، وقيل إنهن من أصل أوكراني تطوعن بعد عملية “طوفان الأقصى” وتعرضن للاغتصاب على مدى عدة أسابيع.

اعتداءات جنسية على 3 مجندات إسرائيليات

وسجلت تلك المنشورات والصور تداولاً واسعاً على مواقع التواصل، لا سيّما فيسبوك وإكس وقد كثُر الحديث عن اعتداءات جنسيّة نُسبت لكلا الطرفين.

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ومن خلال البحث في تلك الصور تبين أنها متداولة بشدة في محرّكات البحث و مواقع التواصل وعلى مواقع تُعنى بالشؤون العسكريّة لكن في سنوات طويلة سابقة.

اغتصاب مجندات بجيش الاحتلال أثناء حرب غزة
اغتصاب مجندات بجيش الاحتلال أثناء حرب غزة

وينفي ذلك أن تكون هؤلاء الشابات تطوّعن في الجيش الإسرائيليّ بعد السابع من أكتوبر، حيث تعرضن للاغتصاب، مثلما ادّعت المنشورات وقد أظهرت بيانات موقع “TinEye” أن نشر هذه الصورة على شبكة الإنترنت يعود إلى العام 2009.

ترويج الاحتلال الأكاذيب كبيرة

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد روج لأكاذيب تزعم ارتكاب حركة المقاومة الإسلامية حماس لأعمال اغتصاب بحق مستوطنين أثناء هجوم طوفان الأقصى، إلا أن كل ذلك لم يثبت وتأكد أنه لا صحة له نهائياً بإقرار وسائل إعلام غربية.

وكانت خبيرات حقوقيات أمميّات قد دعين إلى إجراء تحقيق مستقلّ في انتهاكات إسرائيلية يشتبه بأنها ارتُكبت بحق نساء وفتيات فلسطينيات، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي، في قطاع غزّة وفي الضفّة الغربيّة المحتلة.

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وفيما يقوم الاحتلال بانتهاكات وجرائم مروعة بحق الفلسطينيين خاصة المعتقلين والمعتقلات يتغاضى الإعلام الغربي عن ذلك أو يتطرق له على عجالة ويفرد الساعات والتقارير المطولة عن أي شائعات تنسب لحماس انتهاكات لا أساس لها من الصحة.

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