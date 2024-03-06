موقف للتاريخ.. تصرف لاعبان مصريان في بطولة العالم للكاراتيه بعد رفع منافسهم الإسرائيلي علم الاحتلال (شاهد)

وطن- في موقفٍ تاريخي رفع لاعبان مصريان العلم الفلسطيني من على منصات التتويج في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفاكيا، رداً على رفع منافسهم الإسرائيلي صاحب المركز الثالث علم الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر في مقطع الفيديو المتداول من قبل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام لاعب إسرائيلي برفع علم الاحتلال بعد تتويجه بالمركز الثالث، ليتفاجأ من تصرف اللاعبان المصريان صاحبي المركز الأول والثاني وهما يرفعان علم فلسطين ببطولة العالم للكاراتيه المقامة في سلوفاكيا.

لاعبان مصريان يرفعان العلم الفلسطيني في وجه لاعب إسرائيلي

وأشاد النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتصرف الشجاع والتاريخي الذي أقدم عليه اللاعبان المصريان، بعد رفعهما العلم الفلسطيني، رداً على رفع منافسهم الإسرائيلي علم الكيان الصهيوني من على منصات التتويج ببطولة العالم للكاراتيه في سلوفاكيا.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء للشهر السادس على التوالي، في ظل التأييد الغربي والصمت العربي المتخاذل على ما يحدث في فلسطين وغزة على وجه التحديد.

في مشهد للتاريخ، لاعب إسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال، ليفاجأ بأن صاحبَي المركز الأول والثاني مصريّا الجنسية يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ !! بوركتما، رحم الله من رباكما يا أبطال !!". pic.twitter.com/P04QG8f7hq — 🇴🇲Dr. Samir Al Bahrani (@samir8088) January 3, 2023

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بغطاء أمريكي وتأييد غربي كافة وسائل الإجرام ضد المدنيين الفلسطينيين خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال152 على التوالي، كان آخرها مجزرة دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة خلال انتظارهم دخول المساعدات الإغاثية من الدقيق والسكر وغيرها، نتيجة الحصار الشامل المفروض على غزة والشمال.

للتاريخ،

لاعب إسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال !! ليفاجأ بأن صاحبَي المركز الأول والثاني مصريّا الجنسية

يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ !! بوركت مصر والأمة العربية،

التي أنجبت الأحرار مثلكما. pic.twitter.com/oz9EcuO3Hh — ناصر الناصر (@atras10) January 1, 2023

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، قد بلغت نحو 30 ألف شهيد فلسطيني ويزيد من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 50 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بداية الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفق إحصائية صاردة عن وزارة الصحة الفلسطينية.