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ساعة العريس نجل أغنى رجل في الهند تصيب مارك زوكربيرغ وزوجته بصدمة! (شاهد)

بقلم
مارك زوكربيرغ في زفاف نجل أغنى رجل في الهند

وطن – أدهشت ساعة أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند الميلياردير الهندي موكيش أمباني، مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذي حضر وزوجته الزفاف الأسطوري، إلى جانب حوالي 1200 شخصية من أنحاء العالم كافة.

في السياق، جرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمارك زوكربيرغ، يبدي فيه إهتمامه بساعة العريس أنانت أمباني.

مارك زوكربيرغ في زفاف نجل أغنى رجل في الهند
مارك زوكربيرغ في زفاف نجل أغنى رجل في الهند

وأبدى زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان اعجابهما بساعة العريس، حيث قالت زوجة مارك: “ساعتك رائعة”، ليؤكد على ذلك زوجها.

مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا في زفاف أنانت أمباني نجل أغنى رجل في الهند 
مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا في زفاف أنانت أمباني نجل أغنى رجل في الهند

وأشار مارك إلى أنه لم يكن يهوى ارتداء ساعات اليد، إلا أنه وبعد رؤية هذه الساعة في يد العريس بدأ يفكر في اقتناء واحدة مثلها.

ساعة أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند
ساعة أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند

وساعة العريس أنانت أمباني، المميزة من تصميم ريتشارد ميل، وهي مرصعة بالذهب الوردي والألماس، وسعرها يتراوح بين مليون ونصف المليون دولار أميركي.

وبدأ حفل الزفاف الذي أصبح حديث الساعة، بمشاركة نجمة البوب الأميركية ريهانا، التي تغني لأول مرة في الهند، ويعتقد أنها تقاضت 6.3 ملايين دولار مقابل الغناء لمدة ساعتين.

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Anant Ambani‎‏ (@‏‎ananthambani‎‏)‎‏

وكلف الحفل أكثر من 120 مليون دولار بحسب تقديرات صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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