ساعة العريس نجل أغنى رجل في الهند تصيب مارك زوكربيرغ وزوجته بصدمة! (شاهد)

وطن – أدهشت ساعة أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند الميلياردير الهندي موكيش أمباني، مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذي حضر وزوجته الزفاف الأسطوري، إلى جانب حوالي 1200 شخصية من أنحاء العالم كافة.

في السياق، جرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمارك زوكربيرغ، يبدي فيه إهتمامه بساعة العريس أنانت أمباني.

وأبدى زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان اعجابهما بساعة العريس، حيث قالت زوجة مارك: “ساعتك رائعة”، ليؤكد على ذلك زوجها.

وأشار مارك إلى أنه لم يكن يهوى ارتداء ساعات اليد، إلا أنه وبعد رؤية هذه الساعة في يد العريس بدأ يفكر في اقتناء واحدة مثلها.

وساعة العريس أنانت أمباني، المميزة من تصميم ريتشارد ميل، وهي مرصعة بالذهب الوردي والألماس، وسعرها يتراوح بين مليون ونصف المليون دولار أميركي.

🚨🇮🇳 INDIA'S RICHEST SON FLEXES $1 MILLION WATCH TO MARK ZUCKERBERG AND HIS WIFE

