ردة فعل سائق “أوبر” مصري اكتشف أن الزبون سائح إسرائيلي (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر سائقاً مصرياً بخدمة “أوبر سكوتر” يدعى محمود صُدم بأن الراكب الذي يقله من مستوطني الاحتلال الإسرائيلي، فقام بإنزاله بعد حوار بين الجانبين أثار انتشاراً واسعاً عبر شبكة الإنترنت.. فما حقيقة الفيديو؟

وبدأ تعامل الشاب المصري بطريقة ودودة مع السائح قبل علمه بحقيقته، وظن أنه من السياح الأجانب ولم يخطر بباله أنه من مواطني الاحتلال الصهيوني.

ودار حوار بين محمود و الراكب سأله فيه: “هل مصر جيدة؟”، ليرد: “ممتاز” باللغة العربية، وهنا؛ استكمل الشاب المصري الحديث باللغة العربية ليسأل السائح “إنت من فين؟” ثم كرر السؤال بكلمات إنجليزية.

ارتباك السائح الإسرائيلي أمام السائق المصري

وارتبك السائح الإسرائيلي للحظات فكرَّر السائق السؤال وقال: “من وين بتفكر (تفكر/تعتقد؟)”، ثم ضحك ليشاركه الشاب المصري الضحك أيضاً دون أن يعلم بحقيقته بعد.

ومحمود الذي كان يقود الدراجة النارية أجابه بالعربية “اللي إنت عايزه (تريده)”، ثم أجاب السائح الإسرائيلي: “أنا من إسرائيل” و نظر الشاب المصري إلى الوراء لثوانٍ وقال: “ايه؟” وأظهرت لغة جسده علامات الذهول.

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وكرر السائق المصري تساؤله: “ليه كده؟”، وكرر تساؤل لماذا مرة ثالثة قبل أن يقرر ألا يكمل الرحلة، وقال للسائح الإسرائيلي: “لأ، انزل وأكمل رحلتك بالتاكسي”، وأوقف دراجته النارية.

ما حقيقة الفيديو؟

وبالتدقيق تبين أن الفيديو صحيح وحدث فعلاً في مصر ولم يكن مشهد تمثيلياً، لكنه قديم ويعود للعام 2023 وتحديد شهر أيار من ذلك العام.

وتم تداوله في هذا التوقيت بالتزامن مع الأحداث في غزة والهجوم الإسرائيلي الهمجي على القطاع المحاصر.

وتبين أن السائح الإسرائيلي نشط في منصات التواصل ونشر الفيديو الذي رافق فيه السائق المصري ونشره بعنوان: “ماذا يحدث عندما يزور إسرائيلي مصر؟”.

وقال المدون الإسرائيلي إنه يهدف لإعطاء لمحة عن نظرة المصريين لإسرائيل الذين سألهم عن “أكثر دولة يكرهونها”، وقال إن الإجابة “كانت متسقة تماماً: إسرائيل”.