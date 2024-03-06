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بمجسماتٍ ولافتاتٍ خارج الملعب.. جماهير مانشستر سيتي تتضامن مع فلسطين (صور)

بقلم
تضامن جماهير مانشستر سيتي مع فلسطين

وطن- بمجسماتٍ ولافتاتٍ موضوعة خارج أسوار ملعب الاتحاد، تتضامن جماهير مانشستر سيتي مع فلسطين، إثر حرب الإبادة المتواصلة  من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا لمجسمات ولافتات مكتوبة على ورقة من تدوين أيديهم، تواصل جماهير مانشستر سيتي بطريقتها الخاصة التضامن مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال152.

تضامن جماهير مانشستر سيتي مع فلسطين

ويتواجد النجم الجزائري الدولي رياض محرز والفرنسي إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد كمجسمات كرتونية ومقولاتهم الداعمة للقضية الفلسطينية.

جماهير مانشستر سيتي
مجسمات ولافتات خارج أسوار ملعب الاتحاد في العاصمة لندن للتضامن مع فلسطين

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتطهير العرقي والنزوح القسري بحق المدنيين الأبرياء، منذ إعلان حربه في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

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وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 ألاف مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء، من خلال القصف العشوائي للمنازل والأحياء السكنية والمدارس التي تأوي النازحين والمشافي  والمؤسسات التعليمية في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

جماهير مانشستر سيتي
تضامن جماهير مانشستر سيتي مع فلسطين
حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وكان آخر المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، مجزرة دوار النابلسي والكويت جنوب غرب مدينة غزة، ارتقى إلى إثرها العشرات من الشهداء والجرحى، خلال انتظارهم الشاحنات من المساعدات الغذائية من الدقيق والسكر والملح وغيرها.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 50 ألف جريح بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

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