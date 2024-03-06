بلاغ عن انفجارات وحرائق قرب سفينة أمريكية جنوبي عدن.. ما القصة؟

وطن – أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني وشركة أمبري البريطانية للأمن أن حريقا ناجماً عن انفجارات قريبة اندلع على متن سفينة على بعد 57 ميلاً بحريًا جنوب عدن، على الساحل الجنوبي اليمني جنوب شرقي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وجاء هذا الحادث بعد تصريحات أطلقها مسفر النمير ‎وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً يوم الاثنين الماضي، اعتبر فيها أن على السفن الحصول على “تصريح من هيئة الشؤون البحرية” التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.

وكانت غرفة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، وهي قناة مشتركة للأمن البحري تديرها البحرية الملكية البريطانية، أشارت الأربعاء، إلى أنها تلقت “تقريرًا عن حادث” في المنطقة.



وقالت شركة أمبري الأمنية الخاصة إنه تم الإبلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة، لكن لم تتوفر سوى تفاصيل قليلة أخرى على الفور.

وأفادت أمبري أن سفينة قريبة أبلغت عن الانفجار بالقرب من ناقلة البضائع السائبة المملوكة للولايات المتحدة، التي ترفع علم بربادوس.

وفي وقت سابق الأربعاء، تلقت السفينة اتصالاً من قبل جهة تُعرّف نفسها بأنها تابعة للبحرية اليمنية وأمرها بتغيير مسارها، وفقًا لأمبري.

وقالت شركة الأمن البحري إن السفينة غيرت مسارها بعد ذلك قبل أن تبدأ في الانجراف. سبق أن أصدر الحوثيون أوامر بتغيير المسار قبل وقوع هجمات ومحاولات اختطاف.

ووفق شبكة cbsnews يمثل هذا أحدث تطور في حرب الظل المستمرة منذ سنوات في الممرات المائية في الشرق الأوسط حتى قبل بدء هجمات الحوثيين.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية ذكرت الشركة البحرية أن السفينة المملوكة للولايات المتحدة كانت تنجرف قبل حدوث الهجوم المشتبه به.

وتقول إيران إنها احتجزت شحنة نفط متجهة إلى شركة شيفرون.

نفط خام كويتي

وقالت إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، يوم الأربعاء إنها ستصادر شحنة بقيمة 50 مليون دولار من النفط الخام الكويتي كانت متجهة إلى شركة الطاقة الأمريكية شيفرون كورب. وكانت الشحنة على متن ناقلة استولت عليها القوات الإيرانية قبل عام تقريبًا.

وشكلت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا يهدف إلى حماية حركة المرور التجارية في منطقة البحر الأحمر من هجمات المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ويقول الحوثيون إنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وكانت أمبري قد ذكرت أن سفينة حاويات تعرضت للقصف وأصدرت إشارة استغاثة، قائلة إن السفينة ترفع علم ليبيريا وهي تابعة لإسرائيل، وكانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي. ولم تكشف أي من الوكالتين عن اسم السفينة.

وأضاف الشركة أنه “تم إدراج السفينة على أنها تديرها شركة ZIM لخدمات الشحن المتكاملة الإسرائيلية. ربما كان هذا تابعًا قديمًا، حيث لم يتم إدراج السفينة في مصادر عامة أخرى”.

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وفي وقت سابق، أعلن العميد سريع المتحدث باسم الحوثيين أن قوات صنعاء استهدفت السفينة الإسرائيلية “MSC SKY II” في بحر العرب بالصواريخ البحرية المناسبة، ما أدى إلى إصابتها بشكل دقيق ومباشر.

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية زيم لرويترز إنه ليس لها أي صلة بالسفينة.

وقال أمبري إن سفينة الحاويات واصلت إرسال إشارة AIS بعد الحادث.

وأعلنت إيران مصادرة النفط الموجود على متن السفينة Advantage Sweet في بيان نقلته وكالة ميزان للأنباء التي يديرها القضاء في الجمهورية الإسلامية.

قوات كوماندوز

وهبطت قوات كوماندوز إيرانية من طائرة هليكوبتر على السفينة في أواخر أبريل 2023، والتي زعمت إيران أنها اصطدمت بسفينة أخرى، دون تقديم أي دليل.

وقالت وكالة ميزان إن ذلك جزء من أمر محكمة بشأن العقوبات الأمريكية التي زعم أنها منعت استيراد دواء سويدي يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من انحلال البشرة الفقاعي، وهي حالة وراثية نادرة تسبب ظهور بثور في جميع أنحاء الجسم والعينين. ولم يتم التوفيق بين الأسباب المختلفة للنوبة.

وقدمت إيران مزاعم بشأن عمليات الاستيلاء الأخرى التي انهارت لاحقًا عندما أصبح من الواضح أن طهران كانت تحاول الاستفادة من الاستيلاء كورقة للتفاوض مع الدول الأجنبية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف المتمردون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة به خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. وتضمنت تلك السفن سفينة واحدة على الأقل تحمل بضائع متجهة إلى إيران، المانح الرئيسي للحوثيين، وسفينة مساعدات متجهة لاحقًا إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.