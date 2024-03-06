السيسي وصفقة امبابي.. جماهير ريال مدريد تحول تصريحاته إلى مادة للسخرية (فيديو)

وطن – تحولت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن وعوده بتحسين الوضع المعيشي في مصر إلى مادة لجماهير ريال مدريد سخرت فيها من الشائعات المتكررة التي تتحدث عن انتقال لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى النادي الملكي

واشتهر السيسي بوعوده التي لم يتحقق منها شيء عن تحسين الواقع المعيشي وأن العام القادم سيكون عام الانفراجة إلا أن الأوضاع كانت تتدهور بشكل متصاعد في كل عام بشكل أسوأ من الآخر على كافة الأصعدة.

ورأى جماهير ريال مدريد في تلك الفيديوهات الساخرة فرصة للإسقاط على قضية انتقال كيليان إمبابي إلى النادي الملكي ويظهر بالفيديو صورة إمبابي عوضاً عن السيسي وهويقول في 2019: “انتي حتستحملوا سنة كمان سنة كمان بس اصبروا عليا شوية”.

مبابي مع ريال مدريد 😂😂😂 pic.twitter.com/plW303wROZ — Youssef (@MlyYousef) March 6, 2024

إمبابي على طريقة السيسي “اصبروا وسترون”

وفي 2021 يظهر إمبابي (السيسي) ويقول: “احنا كل المطلوب حاجة وحدة بس اصبروا وسترون 6 شهور بس وفي 2023 عاد ليقول: “اصبروا سنة أو سنتين”.

وكل تلك الوعود التي لاقت سخرية واسعة بين المصريين باتت مثل الكوميدياء السوداء التي تعكس الواقع السيء في مصر وتسقطه على كل شيء حتى في الرياضة.

ودارت العديد من الشائعات والأنباء التي تتحدث عن انتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد لتعويض المهاجم كريم بنزيما وآخرها حديث الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط النادي الملكي عن حقيقة توقيع مواطنه كيليان مبابي للانتقال إلى ناديه.

حقيقة انتقال إمبابي لريال مدريد

وقال إدواردو بمؤتمر صحفي: “هل تريد معرفة الحقيقة؟ لم أتحدث مع مبابي على الإطلاق، ولا أعرف ماذا سيفعل الصيف المقبل، إنه ليس لاعبًا لريال مدريد، ونحن نحترم سان جيرمان”.

وأضاف: “أنا لا أتحدث عن ذلك (مصير مبابي). لا أعرف ما الذي سيحدث، سنذهب إلى المنتخب (فرنسا) فقط للاستمتاع، ومتأكد أننا سنتحدث عن مستقبله، لكنني لن أقول ذلك!”.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان قد أعلن رحيل مبابي عن صفوفه مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وأكدت تقارير عديدة أن النجم الفرنسي وقع بالفعل على عقود انتقاله لريال مدريد اعتبارًا من الموسم المقبل.