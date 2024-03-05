هل أربك الحوثي العالم بضرب فيسبوك وانستغرام؟.. وكالة تكشف معلومات خطيرة

وطن – فوجئ الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، اليوم الثلاثاء، بانقطاع 3 كابلات اتصالات بحرية تمر عبر مياه البحر الأحمر، وسط حديث عن أعطاب ضربت منصتي فيسبوك وانستغرام.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن 3 كابلات دولية تمر عبر البحر الأحمر وتوفر الإنترنت والاتصالات حول العالم انقطعت -أمس- دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن ذلك.

ويأتي ذلك وسط تكهنات وتوقعات غير مؤكدة بأن هجمات الحوثيين على الممر المائي الحيوي في البحر الأحمر هي السبب، حيث لا يزال الممر المائي هدفاً للمتمردين الحوثيين في اليمن.

مما دفع نشطاء للربط بين أعطال فيسبوك وانستغرام المفاجئة، وبين الحديث عن انقطاع الكابلات البحرية ووقوف الحوثيين وراء ذلك.

الأسباب غير واضحة

وقالت الوكالة إن أسباب قطع الخطوط لا تزال غير واضحة. وكانت هناك مخاوف بشأن استهداف الكابلات في حملة الحوثيين، التي وصفها المتمردون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على حماس في قطاع غزة. لكن الحوثيين نفوا مهاجمة الخطوط.

ونقلا عن بيان لشركة “إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن” ومقرها هونغ كونغ، قالت “أسوشيتد برس” إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل “آسيا-أفريقيا-أوروبا1” وكابل “أوروبا-الهند” وكابل “سيكوم تي جي إن غولف”.

وذكرت الشركة أن انقطاع الكابلات أثر على 25% من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي قالت إنه “هام” لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا. وقالت أيضا إنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن الانقطاع.

وبالتزامن مع ذلك، تحدث آلاف المستخدمين لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة “ميتا” عن أعطاب ضربت حساباتهم على المنصتين.

تفاقم الأزمة

وفي حين تعطلت حركة الشحن العالمية بالفعل عبر البحر الأحمر، وهو طريق بالغ الأهمية لشحنات البضائع والطاقة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، فإن تخريب خطوط الاتصالات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المستمرة منذ أشهر.

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كابلان منفصلان

وقالت شركة HGC Global Communications إن خط Seacom-TGN-Gulf عبارة عن كابلين منفصلين في حين أنه في الواقع واحد في منطقة القطع، وفقًا لتيم سترونج، خبير الكابلات البحرية في شركة TeleGeography، وهي شركة أبحاث سوق الاتصالات ومقرها واشنطن.

وردًا على أسئلة وكالة “أسوشيتد برس”، قالت سيكوم إن “الاختبارات الأولية تشير إلى أن الجزء المتأثر يقع ضمن المناطق البحرية اليمنية في جنوب البحر الأحمر”. وقالت إنها تعيد توجيه حركة المرور التي تمكنت من تغييرها، على الرغم من تعطل بعض الخدمات.

وقالت شركة تاتا للاتصالات، وهي جزء من المجموعة الهندية والتي تقف وراء خط Seacom-TGN-Gulf، لوكالة أسوشييتد برس إنها “بدأت إجراءات علاجية فورية ومناسبة” بعد قطع الخط.

وقال تاتا: “نحن نستثمر في اتحادات الكابلات المختلفة لزيادة تنوعنا، وبالتالي في مثل هذه المواقف التي تتضمن انقطاع الكابل أو تعطله، يمكننا إعادة توجيه خدماتنا تلقائيًا”.

ولم تستجب الشركات الأخرى التي تقف خلف هذه الخطوط، والتي توفر البيانات لأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لاستفسارات الأسوشيتد برس.

لكن الحوثيين من جانبهم نفوا استهداف الكابلات. وألقت الجماعة اليمنية باللوم في الاضطرابات على العمليات العسكرية البريطانية والأمريكية، لكنهم لم يقدموا أدلة تدعم هذا الادعاء.

وبحسب مجلة “التايم” الأمريكية فلا يزال من غير الواضح كيف يمكن للحوثيين مهاجمة الكابلات البحرية بأنفسهم. ومن غير المعروف أن المتمردين لديهم القدرة على الغوص لاستهداف الخطوط، التي تقع على عمق مئات الأمتار تحت سطح الممر المائي.

ومع ذلك، يمكن قطع الكابلات البحرية بواسطة المراسي، بما في ذلك تلك التي يتم إسقاطها من بعض السفن التي تم تعطيلها في الهجمات. يمكن أن تكون السفينة المنجرفة التي تجرف مرساتها البحر هي السبب.

وحذر الحوثيون في وقت لاحق من أن أي سفينة مد كابلات تدخل المياه اليمنية تحتاج إلى تصريح من الجماعة اليمنية “حرصا على سلامتها”.