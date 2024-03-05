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أول روبوت سعودي يتحرش بالمذيعة ويصيبها بالذهول على الهواء (فيديو)

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"لمواكبة رؤية 2030".. أول روبوت صنع في السعودية يتحرش بمذيعة على الهواء

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً لروبوت صنع في السعودية بدا وكأنه يحرك يديه بطريقة وكأنه يتحرش بمذيعة إحدى القنوات الخليجية وفيما توقع آخرون أن يكون أصابه عطل فني أكد المتابعون أن حركة يده طبيعية والمذيعة كانت قريبة منه.

وذكر البعض أن هذا الروبوت هو الأول من نوعه في المملكة وتوسط مذيعاً ومذيعة في قناة العربية تدعى الأخيرة رواية القاسمي وكانت بالفعل قريبة منه عندما مد يده تجاه جسدها وتراجعت ببطء وحذر الأمر الذي تم توثيقه وتناقله بالمنصات.

أول روبوت متحرش في السعودية!

وكتبت هدى جنات بتغريدة لها على منصة إكس: “هذا أول روبوت صنع في السعودية عند أول تجربة له انظروا ماذا فعل”.

كما نشر حساب الصين بالعربية المقطع المصور وعلق عليه: “غير عادي في العربية السعودية تحرش روبوت بمذيعة تلفزيون أثناء بث مباشر”.

وأضاف الحساب حول فيديو تحرش روبوت بمذيعة تلفزيونية: “على ما يبدو وقع خلل في برمجة الروبوت”.

برمجة تركي آل الشيخ

وعلق حساب فهد: “لا خلل ولا شي هذا حركه من روبوت من الجهتين بس المذيعه قريبه منه”.

وفي تعليق طريق كتب أبو الجاسر معلقاً: “العقوبة عشر سنوات بدون شحن” فيما ذكر أكرم حجر متندراً: “موروث شعبي أصيل” فيما علق مختار عبد الحق: “ماشي مع الانفتاح مضبوط أكيد برمجة “تركي آل الشيخ”.

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الروبوت محمد!

وانتقد متابعون آخرون تسمية الروبوت باسم الرسول الكريم وكتب حساب طارق الزهراني: “هل انتهت الأسماء حتى يتم تسمية الروبوت باسم محمد؟”.

وذكر هيثم أن الحركة التي وثقت لقطة التحرش مقصودة لتشويه صورة اسم محمد وغرد قائلاً: “لا وخلوه متحرش واللقطة الي سواها مستحيل تكون صدفه خاصة ان زاوية التصوير جداً مناسبة لإلتقاط المشهد.”.

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