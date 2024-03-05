أول روبوت سعودي يتحرش بالمذيعة ويصيبها بالذهول على الهواء (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً لروبوت صنع في السعودية بدا وكأنه يحرك يديه بطريقة وكأنه يتحرش بمذيعة إحدى القنوات الخليجية وفيما توقع آخرون أن يكون أصابه عطل فني أكد المتابعون أن حركة يده طبيعية والمذيعة كانت قريبة منه.

وذكر البعض أن هذا الروبوت هو الأول من نوعه في المملكة وتوسط مذيعاً ومذيعة في قناة العربية تدعى الأخيرة رواية القاسمي وكانت بالفعل قريبة منه عندما مد يده تجاه جسدها وتراجعت ببطء وحذر الأمر الذي تم توثيقه وتناقله بالمنصات.

أول روبوت متحرش في السعودية!

وكتبت هدى جنات بتغريدة لها على منصة إكس: “هذا أول روبوت صنع في السعودية عند أول تجربة له انظروا ماذا فعل”.

🚨🚨هذا اول روبوت صنع في السعودية عند أول تجربة له انظروا ماذا فعل 😂😂 pic.twitter.com/Y50auX6qPK — Hoda_jannat (@hodajannat) March 4, 2024

كما نشر حساب الصين بالعربية المقطع المصور وعلق عليه: “غير عادي في العربية السعودية تحرش روبوت بمذيعة تلفزيون أثناء بث مباشر”.

🇸🇦

🔴 غير عادي.. في العربية السعودية، تحرش روبوت بمذيعة تلفزيون أثناء بث مباشر. على ما يبدو وقع خلل في برمجة الروبوت. pic.twitter.com/7FrCxbGHeG — الصين بالعربية (@mog_china) March 5, 2024

وأضاف الحساب حول فيديو تحرش روبوت بمذيعة تلفزيونية: “على ما يبدو وقع خلل في برمجة الروبوت”.

لا خلل ولا شي هذا حركه من روبوت من الجهتين بس المذيعه قريبه منه pic.twitter.com/I2PJeUuzLh — فهد (@f19_96) March 5, 2024

برمجة تركي آل الشيخ

وعلق حساب فهد: “لا خلل ولا شي هذا حركه من روبوت من الجهتين بس المذيعه قريبه منه”.

العقوبة عشر سنوات بدون شحن — ابو الجاسر (@Abu_Aljassser) March 5, 2024

وفي تعليق طريق كتب أبو الجاسر معلقاً: “العقوبة عشر سنوات بدون شحن” فيما ذكر أكرم حجر متندراً: “موروث شعبي أصيل” فيما علق مختار عبد الحق: “ماشي مع الانفتاح مضبوط أكيد برمجة “تركي آل الشيخ”.

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الروبوت محمد!

وانتقد متابعون آخرون تسمية الروبوت باسم الرسول الكريم وكتب حساب طارق الزهراني: “هل انتهت الأسماء حتى يتم تسمية الروبوت باسم محمد؟”.

لا وخلوه متحرش واللقطة الي سواها مستحيل تكون صدفه خاصة ان زاوية التصوير جداً مناسبة لإلتقاط المشهد. — هيثم العجي 🔻 #بروفيسور_اليمن (@YemenProfesSsor) March 5, 2024

وذكر هيثم أن الحركة التي وثقت لقطة التحرش مقصودة لتشويه صورة اسم محمد وغرد قائلاً: “لا وخلوه متحرش واللقطة الي سواها مستحيل تكون صدفه خاصة ان زاوية التصوير جداً مناسبة لإلتقاط المشهد.”.