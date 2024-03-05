الرئيسية » الهدهد » عطل فني كبير يضرب فودافون مصر وتعطل الخدمة عن ملايين العملاء.. وسخرية واسعة

عطل فني كبير يضرب فودافون مصر وتعطل الخدمة عن ملايين العملاء.. وسخرية واسعة

بقلم
فودافون

وطن – تعرضت شبكة “فودافون مصر”، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، لعطل فني يبدو كبيرًا، حيث تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العديد من العملاء اشتكوا من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

كما سخر الكثير من النشطاء، من انقطاع الخدمة جراء العطل الفني الكبير الذي أصاب الشبكة.

 

 

شركة فودافون تلتزم الصمت

يأتي هذا فيما لم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني حتى الآن، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

عدد عملاء فودافون

يُشار إلى أن إجمالي عدد عملاء فودافون مصر بلغ حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 5.9 بالمئة.

  • اقرأ أيضا:
تفاصيل مثيرة في مفاوضات قطر للاستحواذ على فودافون مصر.. وخسارة مثيرة للقاهرة

وأظهرت النتائج أن الشركة جذبت أكثر من 700 ألف مشترك خلال الربع الرابع من العام الماضي.

في حين بلغ عدد عملاء الفاتورة بفودافون مصر نحو 5.44 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، بينما بلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدما 42.3 مليون مشترك بنهاية العام الماضي.

وفي أوائل شهر يناير، تم أيضًا زيادة أسعار الإنترنت الثابت بنسبة 30%.

قد يعجبك أيضاً

فودافون

عطل فني كبير يضرب فودافون مصر وتعطل الخدمة عن ملايين العملاء.. وسخرية واسعة

مجزرة مروعة في مدرسة للنازحين في غزة

انقطاع الإنترنت أخفى الكثير من مجازر غزة.. لقطات مروعة من القطاع

صفوت حجازي

تعليق مؤثر من مريم صفوت حجازي على صورة والدها أثناء جلسة الحكم بإعدامه

محمد صلاح

الاتحاد المصري يرد على قرار ليفربول بإعفاء محمد صلاح من معسكر الفراعنة القادم

أحدث ظهور لعالم الزلازل الهولندي.. فرانك هوغربيتس يكشف سر اختفائه

أحدث ظهور لعالم الزلازل الهولندي.. فرانك هوغربيتس يكشف سر اختفائه

ظهر تشققات كبير في مزرعة بمنطقة "السبيعة" في ليبيا.. أثارت قلق الليبيين وفجرت الجدل

ظاهرة غريبة ومرعبة تظهر في ليبيا.. أثارت قلق الليبيين وفجرت الجدل (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior