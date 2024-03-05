عطل فني كبير يضرب فودافون مصر وتعطل الخدمة عن ملايين العملاء.. وسخرية واسعة

وطن – تعرضت شبكة “فودافون مصر”، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، لعطل فني يبدو كبيرًا، حيث تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العديد من العملاء اشتكوا من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

كما سخر الكثير من النشطاء، من انقطاع الخدمة جراء العطل الفني الكبير الذي أصاب الشبكة.

فودافون شغاله معاكم ؟؟ #صحصح_يومك_مع_يونس — Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) March 5, 2024

يكونش غفلونا وباعوا فودافون مع راس الحكمة !!#فودافون pic.twitter.com/2b1rUQtFye — Nour (@Nour16319) March 5, 2024

مين فودافون عنده واقعة ؟ — 🦋Chero🦋 (@chero_12345) March 5, 2024

#فودافون مالك يا سكره لا اتصالات ولا ونت واخرتها يعني pic.twitter.com/admihFtjiw — Asmaa🤎 (@Asmaa98553109) March 5, 2024

بأقولك يا جولدا .. هو خط بارليف كان #فودافون ولا اتصالات😂 pic.twitter.com/ACOYp223qE — Mona Shimy Mohamed (@monaelshimy) March 5, 2024

شركة فودافون تلتزم الصمت

يأتي هذا فيما لم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني حتى الآن، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

عدد عملاء فودافون

يُشار إلى أن إجمالي عدد عملاء فودافون مصر بلغ حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 5.9 بالمئة.

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وأظهرت النتائج أن الشركة جذبت أكثر من 700 ألف مشترك خلال الربع الرابع من العام الماضي.

في حين بلغ عدد عملاء الفاتورة بفودافون مصر نحو 5.44 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، بينما بلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدما 42.3 مليون مشترك بنهاية العام الماضي.

وفي أوائل شهر يناير، تم أيضًا زيادة أسعار الإنترنت الثابت بنسبة 30%.