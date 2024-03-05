شاب فلسطيني يرفض تلقي مساعدات أردنية أسقطت جوا على غزة ويوضح السبب (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو لشاب فلسطيني في قطاع غزة، قال إنه لم يقبل المساعدات الأردنية التي أُسقطت على القطاع من الجو.

وظهر الشاب الفلسطيني، في المقطع، وهو يستعرض جانبًا من مساعدات أمريكية أسقطت على القطاع جوًا، وقال إنه لم يقبلها.

ماذا قال شاب من غزة عن “المساعدات” التي ألقتها طائرات أمريكية؟ أمريكا تدعي بأنها تلقي مساعدات غذائية لأهل غزة وأطفالها

وبنفس الوقت أيديها المجرمة القاتلة تلقي الصواريخ والقنابل فوق رؤوسهم

*أمريكا غير مشكورة*

أمريكا تقتل الناس ولا تريد وقف إطلاق النار وتمنع فتح معبر رفح ‼️ pic.twitter.com/FeyEEFdd2w — nabila yousuf (@NabilaYousuf) March 5, 2024

وأضاف: “من شوية وصلتنا المساعدات الأمريكية اللي نزلتنا من الجو.. أشياء ليس لها علاقة بالأكل، وريحتها كريهة جدا”.

وتابع: “أنا مقبلتش المساعدات اللي إجتنا من الجو من الأردن. هقبلها من دولة شريكة بتجويعنا وشريكة بهذه الإبادة الجماعية؟”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات يمكن أن يقبلها من دول عربية أو من البرازيل أو من جنوب إفريقيا، وهي الدول الداعمة لفلسطين وغزة، وسيقبلها عندما تصل من معبر رفح أو معبر آخر، وليس من الجو.

وبعد ذلك، أخذ الشاب المساعدات الأمريكية ووضعها في كيس أسود، ثم ألقاها في صندوق قمامة.

وأقدمت العديد من الدول، وتحديدًا العربية، على تنفيذ عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، وزادت وتيرتها في أعقاب مجزرة دوار النابلسي في شارع الرشيد بعدما فتحت قوات الاحتلال نيران على مئات الفلسطينيين الذين كانت أقصى آمالهم الحصول على مساعدات إنسانية.

مساعدات غير فعالة

غير أن عاملين في مجال الإغاثة أكّدوا أن عملية الإنزال الجوي للمساعدات غير فعالة لإيصال المساعدات إلى السكان، وأن الشحنات التي يتم نقلها الآن غير كافية لتلبية احتياجات أكثر من مليوني شخص محاصرين داخل غزة.

وانخفضت كمية المساعدات الإنسانية التي تصل بالشاحنات بشكل كبير فيما يواجه سكان القطاع المحاصر نقصا خطيرا في الغذاء والماء والدواء.

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وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من الحرب، يلجأ سكان في غزة إلى تناول الحبوب التي تستخدم عادة لإطعام الماشية أو النباتات التي يقتاتونها.

وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة، من أن المجاعة “تكاد تكون حتمية” في غزة إذا لم يتم التعجيل بإدخال كميات كافية من المساعدات.

الإنزال الجوي استعراض ودعاية غير مجدية

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكّد في وقت سابق، أن عمليات إنزال المساعدات جوًا والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية غير مُجدية.

وأكد أن الإنزال الجوي للمساعدات يعد “ليًّا لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتماهيًا مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين”.