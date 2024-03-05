جورجينا صديقة رونالدو تثير الجدل بستوري على انستغرام.. هل يتزوجان بعد إنجاب طفلين؟

وطن – أثارت صديقة النجم البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز الضجة بصورة ستوري على انستغرام توحي من خلالها أنها ستتزوج بعشيقها الذي أنجبت منها طفلين خلال فترة قريبة

وشاركت جورجينا صورة تشبه تصميم دعوة الزفاف وعليها قلب مع الإشارة لتاريخ 5 آذار/مارس 2024 الساعة السابعة مساء لتثير تكهنات بأنها تشير لزفافها على حبيبها الدون المحترف في صفوف النصر السعودي.

واعتبر متابعو جورجينا رودريغيز ومحبو النجم البرتغالي ستوري عارضة الأزياء على أنها إشارة إلى زفافهما في الموعد المشار إليه، رغم عدم تأكيدها ذلك.

سخرية وتندر

وتفاعل آخرون بسخرية وتندر وسط تساؤل فيما إذا كان رونالدو سينتظر أن ينجب أطفالاً آخرين قبل أن يعلن زفافه من صديقته في استياء من حالة العلاقة الحميمية بين الصديقين والإنجاب قبل الزواج أو حتى دون حصول زواج من الأساس.

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وكتب أحد الرواد: “عقد قران الآنسة جورجينا على الأستاذ c7” وكتب آخر “أربعة أطفال حتى اقتنع أنه تبقى زوجته وشريكة حياته” فيما ذكر متابع 3 أنه: “بعد 5 عيال و50 سنة dating قرر يتجوز جورجينا في السعودية”،

وتندر آخرون بتغريدات وتعليقات ساخرة وكتب بعضهم: “استعجلوا الصراحة” و”كانوا يأجلوا سنتين تانين ولادهم بيتجوزا معهم”، و”فكرة هايلة تعيش وتخلف وبعدين تتجوز”.

موعد اعتزال كريسيتانو رونالدو

وكانت جورجينا قد لمحت عبر انستغرام إلى موعد اعتزال النجم البرتغالي خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، تحدثت عن المستقبل الرياضي لخطيبها.

وفي مقطع فيديو مسجل ردا على سؤال حول موعد اعتزال “الدون” قالت جورجينا إن “كريستيانو، سيعتزل بعد عام واحد، ربما اثنين لا أعرف”.

يذكر أن تقارير إعلامية سعودية أشارت قبل ذلك إلى أن البرتغالي المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات يرغب في تمديد عقده مع النصر للمشاركة في كأس العالم 2026، قبل الاعتزال، وسيكون عمره في ذلك الوقت 41 عاماً.