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تحذير هام من السلطات وقلق أردني من “الواتساب الذهبي”.. ما القصة؟

بقلم
تحذير هام من السلطات وقلق أردني من "الواتساب الذهبي".. ما القصة؟

وطن – حذر المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، من استعمال نسخ غير أصلية لتطبيق “واتساب”، كتطبيق “الواتساب الذهبي”.

ويأتي ذلك مع الانتشار الواسع للتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الجرائم الإلكترونية في الأردن، حسب الإحصائيات الرسمية.

وأوضح “مركز الأمن السيبراني” أن مثل هذه التطبيقات عُدلت بحيث تحوي برمجيات ضارة، تقوم بسرقة البيانات الشخصية والمالية من الأجهزة المصابة، ومن أبرزها “تطبيق الواتساب الذهبي”.

ودعا المركز إلى تجنب مثل هذه التطبيقات وتحميل النسخ الأصلية منها من المتاجر الموثوقة مثل “غوغل بلاي” و “أبل ستور”.

شكاوى من تطبيق الواتساب الذهبي

ويلجأ الكثير من الأردنيين لاستعمال تطبيق “واتساب الذهبي” لتوفر فيه ميزة الاتصال الهاتفي والفيديو، وهذه الخاصية محظورة في تطبيق الواتساب الأصلي في الأردن.

واشتكى أردنيون من تطبيق واتساب الذهبي خاصة ممن كانوا يستخدمونه حيث اختفت بعض بياناتهم وأرسلت روابط غير آمنة من أرقامهم لأكثر من مرة.

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ونقلت وسائل إعلامية عن أحد المواطنين قولهم إنهم قدموا شكاوى لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بعد التعرض لمحاولة احتيال إلكتروني.

وتتمثل المحاولات بوصول روابط وهمية تغري بالحصول على الأموال وتطلب بيانات شخصية مثل الهوية للقيام بعمليات نصب واحتيال.

حوادث الأمن السيبراني

ووفق لرئيس مركز الأمن السيبراني في الأردن بسام المحارمة، تعامل المركز العام 2023 مع 2455 حادث أمن سيبراني، بارتفاع 80% عن عام 2022 التي بلغت قرابة 1362.

وذكر المسؤول الأردني أن الحوادث التي تعامل معها المركز حصلت في 119 مؤسسة، حيث إنّ جهد المركز معظمة بالقطاع العام.

وأشار “المحارمة” إلى أنه يوجد حوادث مرتبطة بدول والهدف منها تجسسي لجمع المعلومات، حيث إنّ عدد مثل تلك الحوادث 136 هجوما مرتبط بجماعات متطورة.

وقدرت خسائر الاقتصاد الأردني بسبب الهجمات السيبرانية بـ 150 – 200 مليون دولار سنويا.

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