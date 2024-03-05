بينها مصر.. 4 دول في إفريقيا تتصدر قائمة البلدان ذات الطبيعة الخلابة

وطن – كشف موقع Insider Business عن تصنيفه 4 دول إفريقية من بينها مصر ضمن قائمة البلدان ذات الطبيعة الخلابة من بين 41 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقال الموقع إن كلاً من مصر وكينيا وسيشل وجنوب إفريقيا من الدول الأكثر جمالاً في طبيعتها مستنداً إلى “الحياة البرية، والنباتات، والشواطئ الجميلة، وجودة المياه”.

كما أكد أن الجغرافيا في طبيعة تلك الدول استثنائية وتتمتع طبيعتها ببيئة مائية تزدهر فيها السياحة الطبيعية.

وأوضح الموقع أن العوامل التي استند إليها لتصنيف تلك القائمة هي التنوع البيولوجي في تلك الدول وشعبية تنوع المناظر الطبيعية والمعالم الرمزية التي تجذب زوارا من جميع أنحاء العالم.

ومن ضمن تلك العوامل أيضأً وجود عدد كبير من الممرات المائية الهادئة وهو ما يجعل تلك الدول مؤهلة لامتلاك موارد تجذب السياح.

وعالمياً تحتل النرويج الدرجة الثالثة في قائمة الدول التي تمتلك أجمل المناظر الطبيعية وما فوقها نيوزيلندا والأولى هي سويسرا وفق إنسايدر بزنس.

4 دول إفريقية تتصدر قائمة الطبيعة الخلابة

ومن ضمن الدول الإفريقية التي تصدرت قائمة الطبيعة الخلابة مصر التي جاءت بالمرتبة 39 بدرجة 43 وتحتل مكانة مبررة في هذا التصنيف بفضل تاريخها الغني ومعالمها الأثرية الرائعة مثل أهرامات الجيزة ومعابدها في الأقصر.

مصر

وتجذب معابد مصر الزوار من جميع أنحاء العالم ومن أبرز الأهرامات التي تحتل مكانة هامة هرم خوفو، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 4500 عام.

وهرم خوفو المدرج ضمن التراث العالمي للإنسانية يُعد واحدًا من عجائب العالم السبع القديمة.

وفضلاً عن ذلك تمتلك مصر جاذبية خاصة من خلال نهر النيل وتنوع المناطق الطبيعية مثل دلتا النيل والصحراء الكبرى.

جنوب إفريقيا

وفي المرتبة 18 بدرجة 79 تأتي جنوب إفريقيا التي تضم حدائق طبيعية وحياة بحرية تجعلها وجهة رئيسية لسياحة الأسفار.

وتضم حدائق مميزة مثل حديقة كروجر الوطنية التي تتمتع بمناظر طبيعية خلابة.

كما يمكن لعشاق الحياة البحرية الاستمتاع بزيارة شاطئ بولدرز في جنوب إفريقيا التي تقدم نظاماً متنوعاً بين الصحاري والشواطئ والكثبان الغابونية.

وتمتلك الدولة سهولاً وشعاباً مرجانية فضلاً عن شواطئها الرملية الذهبية الجميلة المطلة على المحيط الهندي.

كينيا ووادي الشق الممتد

وتحتل كينيا المرتبة 16 بدرجة 81 أي أنها الأولى بين الدول الإفريقية فيما يتعلق بجمال الطبيعة.

وبجانب مخيماتها و منتجعاتها الفاخرة هناك مزايا طبيعية استثنائية.

ومن المزايا والمعالم السياحية المهمة وادي الشق الذي يعد وجهة لا مثيل لها لعشاق الحياة البرية.

ويضم الواردي حيوانات عديدة: “الأسد والجاموس والفيل والنمر ووحيد القرن، فضلاً عن الزرافات والضباع والحمير الوحشية وغيرها”.

وتنوع هذه الحياة البرية يجعل كينيا وجهة سياحية مميزة لعشاق الأسفار.

اقرأ أيضا:

سيشل

وهي رابع الدول الإفريقية من حيث جمال الطبيعة وتحتل المرتبة 41 بدرجة 40 وتتضمن العديد من الجزر المميزة ذات المناظر الساحرة.

وفي مقدمة تلك المناطق المميزة الأرخبيل الذي يعد ملاذًا للشواطئ البيضاء النقية والجزر النائية حيث تعيش حياة برية ونباتية فريدة من نوعها في العالم.

مع حيواناتها الغريبة سيشل أحد الوجهات المميزة لمحبي وعشاق الطبيعة وتضم حيوانات مثل السلاحف العملاقة.

كما تضم الغابات المطيرة الاستوائية وأكثر من 120 نوعًا من الطيور تستقطب السياح من كل أنحاء العالم.