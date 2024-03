بصورة لافتة.. ماسك يسخر من زوكربيرغ شامتا بعطل فيسبوك وانستغرام

وطن – سخر مالك منصة “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من العطل الذي ضرب تطبيقات شركة “ميتا” التابعة لمارك زوكربيرغ (فيسبوك وإنستغرام وثريد).

وبصورة لافة نشرها عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” عبر ماسك عن شماتته بهذا العطل المفاجئ الذي تسبب بسقوط هذه التطبيقات فجأة لدى ملايين المستخدمين حول العالم.

الصورة حوت “سكرين شوت” لتغريدة رئيس الاتصالات في “ميتا” وفي الخلفية صورة طريفة لبطاريق (فيسبوك وإنستغرام وثريد) وهي ترفع السلام لقائدها البطريق “إكس”.

إيلون ماسك شمت أيضا بتعطل منصة فيسبوك، وكتب ما نصه: “إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل”.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024