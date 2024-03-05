بصورة لافتة.. ماسك يسخر من زوكربيرغ شامتا بعطل فيسبوك وانستغرام

وطن – سخر مالك منصة “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من العطل الذي ضرب تطبيقات شركة “ميتا” التابعة لمارك زوكربيرغ (فيسبوك وإنستغرام وثريد).

وبصورة لافة نشرها عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” عبر ماسك عن شماتته بهذا العطل المفاجئ الذي تسبب بسقوط هذه التطبيقات فجأة لدى ملايين المستخدمين حول العالم.

إيلون ماسك يشمت بعد تعطل فيسبوك

الصورة حوت “سكرين شوت” لتغريدة رئيس الاتصالات في “ميتا” وفي الخلفية صورة طريفة لبطاريق (فيسبوك وإنستغرام وثريد) وهي ترفع السلام لقائدها البطريق “إكس”.

إيلون ماسك شمت أيضا بتعطل منصة فيسبوك، وكتب ما نصه: “إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل”.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

سبب تعطل فيسبوك وانستغرام

ومنذ ساعات تعطلت خدمات ميتا المختلفة بما فيس بوك وماسنجر وانستجرام فى جميع أنحاء العالم، مما ترك مئات الآلاف من المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعى.

وقال مصدر داخل فيسبوك في تصريحات لصحف اجنبية، إن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، مما أدى إلى انقطاع الخدمة اليوم.

وظهرت المشكلات حوالى الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت الشرقى (4:20 مساءً بتوقيت مصر) وأثرت على جميع تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أظهر موقع DownDetector، الذى يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن مئات الآلاف من الأمريكيين واجهو مشكلات مع فيسبوك.

كما أبلغ عشرات الآلاف عن نفس المشكلة مع Instagram – لدى Messenger بضعة آلاف من تقارير المشكلات، وذلك قبل أن تعود الخدمة للعمل من جديد.