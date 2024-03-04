7 معلومات عن الجزائرية طاووس عمروش التي يحتفي جوجل بذكرى ميلادها

وطن – تصدر اسم الجزائرية الراحلة الروائية “طاووس عمروش” محركات البحث ومنصات التواصل، حيث احتفى بها غوغل تخليداً لاسمها في ذكرى ميلادها 111.. وفي هذا المقال إليكم 7 معلومات عن السيدة المميزة.

وتضمن غوغل شعار Google Doodle لإحياء ذكرى ميلاد السيدة التي كانت إضافة أدبية كبيرة في عالم الفن، وسبق أن تمت تسمية دار الثقافة لمحافظة بجاية باسمها تكريماً لأعمالها المميزة في الأدب.

كون ماشي غوغل ماكنتش نعرف شكون هاذي …#طاووس– عمروش pic.twitter.com/gmoHTD18o2 — Mounia Mesbah (@mounia_mesbah) March 4, 2024

وتوفيت طاووس عمروش بمرض السرطان بعد معاناة منه في “سان ميشال” في 2 أبريل من عام 1976 ودفنت في فرنسا.

يحتفل اليوم #قوقل "رسومات شعار Google" بالمغنية والمؤلفة والفنانة الفلكلورية الجزائرية "طاووس عمروش" التي ساهمت في نشر الأدب والثقافة الأمازيغية على نطاق أوسع، وهي كانت من أولى السيدات الجزائريات اللواتي نشرن رواية. pic.twitter.com/962mUgd6ah — دليلك للفن (@art_forus) March 4, 2024

7 معلومات عن طاووس عمروش

وفي هذا المقال اخترنا لكم 10 معلومات عن الكاتبة والروائية الجزائرية طاووس عمروش التي احتفى بها غوغل ومحركات البحث المختلفة:

1. اسمها الكامل ماري لويس طاووس عمروش من مواليد 4 مارس/آذار 1913، وتنحدر من أسرة من منطقة القبائل شمال الجزائر، قبل أن تستقر في فرنسا. وهي شقيقة الكاتب الشهير جان عمروش و ابنة فاطمة آيت منصور عمروش.

2. تلقت طاووس عمروش دراستها الابتدائية والثانوية في تونس في عام 1935، إلى أن ذهبت إلى فرنسا لمواصلة التعليم في مدرسة المعلمين بمنطقة “سيفر”.

3. بدأت قصة ماري مع الأدب عبر نشر روايتها الأولى وهي سيرتها الذاتية بعنوان “الياقوتة السوداء” في عام 1947 وهي أول رواية من نوعها تنشر في فرنسا بقلم كاتبة مغاربية.

4. للسيدة الجزائرية الراحلة طاووس عمروش العديد من المؤلفات المميزة مثل: “البذرة السحرية”، “شارع الدفوف”، “العاشق المتخيل”، “العزلة”، “والدتي”.

5. برعت طاووش عمروش في الغناء وكانت أول سيدة قامت بتكييف “إشويقن” وهو غناء شعري تقليدي أمازيغي تؤديه السيدات في شكل أوبرا.

6. بفضل صوتها العذب سجلت ماري ألبومها الأول “أغاني أمازيغية من منطقة القبائل” عام 1967.

7. لقي الألبوم المذكور نجاحا واسعا وكذلك ألبوم “على مسرح المدينة” عام 1977، كما سجلت عدة ألبومات أخرى.

يذكر أن والدة طاووش عمروش السيدة فاطمة منصور كانت مغنية مشهورة بين القبائل الأمازيغية، وكان لهذا إثر كبير على ماري في حياتها وفي أسلوبها الأدبي.