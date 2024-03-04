الرئيسية » الهدهد » 7 معلومات عن الجزائرية طاووس عمروش التي يحتفي جوجل بذكرى ميلادها

7 معلومات عن الجزائرية طاووس عمروش التي يحتفي جوجل بذكرى ميلادها

بقلم
7 معلومات عن الجزائرية طاووس عمروش التي يحتفي جوجل بذكرى ميلادها

وطن – تصدر اسم الجزائرية الراحلة الروائية “طاووس عمروش” محركات البحث ومنصات التواصل، حيث احتفى بها غوغل تخليداً لاسمها في ذكرى ميلادها 111.. وفي هذا المقال إليكم 7 معلومات عن السيدة المميزة.

وتضمن غوغل شعار Google Doodle لإحياء ذكرى ميلاد السيدة التي كانت إضافة أدبية كبيرة في عالم الفن، وسبق أن تمت تسمية دار الثقافة لمحافظة بجاية باسمها تكريماً لأعمالها المميزة في الأدب.

وتوفيت طاووس عمروش بمرض السرطان بعد معاناة منه في “سان ميشال” في 2 أبريل من عام 1976 ودفنت في فرنسا.

7 معلومات عن طاووس عمروش

وفي هذا المقال اخترنا لكم 10 معلومات عن الكاتبة والروائية الجزائرية طاووس عمروش التي احتفى بها غوغل ومحركات البحث المختلفة:

1. اسمها الكامل ماري لويس طاووس عمروش من مواليد 4 مارس/آذار 1913، وتنحدر من أسرة من منطقة القبائل شمال الجزائر، قبل أن تستقر في فرنسا. وهي شقيقة الكاتب الشهير جان عمروش و ابنة فاطمة آيت منصور عمروش.

2. تلقت طاووس عمروش دراستها الابتدائية والثانوية في تونس في عام 1935، إلى أن ذهبت إلى فرنسا لمواصلة التعليم في مدرسة المعلمين بمنطقة “سيفر”.

3. بدأت قصة ماري مع الأدب عبر نشر روايتها الأولى وهي سيرتها الذاتية بعنوان “الياقوتة السوداء” في عام 1947 وهي أول رواية من نوعها تنشر في فرنسا بقلم كاتبة مغاربية.

4. للسيدة الجزائرية الراحلة طاووس عمروش العديد من المؤلفات المميزة مثل: “البذرة السحرية”، “شارع الدفوف”، “العاشق المتخيل”، “العزلة”، “والدتي”.

5. برعت طاووش عمروش في الغناء وكانت أول سيدة قامت بتكييف “إشويقن” وهو غناء شعري تقليدي أمازيغي تؤديه السيدات في شكل أوبرا.

6. بفضل صوتها العذب سجلت ماري ألبومها الأول “أغاني أمازيغية من منطقة القبائل” عام 1967.

7. لقي الألبوم المذكور نجاحا واسعا وكذلك ألبوم “على مسرح المدينة” عام 1977، كما سجلت عدة ألبومات أخرى.

يذكر أن والدة طاووش عمروش السيدة فاطمة منصور كانت مغنية مشهورة بين القبائل الأمازيغية، وكان لهذا إثر كبير على ماري في حياتها وفي أسلوبها الأدبي.

  • اقرأ أيضا:
شارل بيرو صاحب “ليلى والذئب” محل احتفال جوجل.. “فيديو”

قد يعجبك أيضاً

سعرها خيالي.. ساعة عريس "الزفاف الأسطوري" بالهند تُذهل زوكربيرغ وزوجته

سعرها خيالي.. ساعة عريس “الزفاف الأسطوري” بالهند تُذهل زوكربيرغ وزوجته (فيديو)

برشلونة

برشلونة يتعرض لضربة قوية في صفوفه قبيل مواجهة نابولي بدوري الأبطال

"مأتم أم فرح؟".. ما فعله نجل حلمي بكر وهو يلتقط صورة تذكارية مع أسرته في عزاء والده عرضه لهجوم حاد

“مأتم أم فرح؟”.. ما فعله نجل حلمي بكر في عزاء والده عرضه لهجوم حاد (فيديو)

عندما يصبح أداء خامس أركان الإسلام "مجازفة" محفوفة بالمخاطر للكثير من مسلمي العالم!

عندما يصبح أداء خامس أركان الإسلام “مجازفة” محفوفة بالمخاطر للكثير من مسلمي العالم!

ريال مدريد

موعد ريال مدريد ضد لايبزيج والتشكيلة والقنوات الناقلة في إياب دوري الأبطال لدور ال16

الطالب العماني المتفوق صهيب سامي ينتقد ظاهرة الدروس الخصوصية

ما كشفه الطالب العبقري عن “الدروس الخصوصية” بسلطنة عمان يلقى تفاعلا (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior