موعد ريال مدريد ضد لايبزيج والتشكيلة والقنوات الناقلة في إياب دوري الأبطال لدور ال16

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد لايبزيج الألماني، الأربعاء، في مواجهة قوية ومثيرة حاسمة، من منافسات إياب دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور ال16.

ويستضيف ملعب “سانتياغو برنابيو” قلعة الفريق الملكي الأبيض، أحداث مباراة ريال مدريد وأر بي لايبزيج، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري الأبطال

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مباراة الإياب الحاسمة لدور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع ريال مدريد: داني كارفاخال، ناتشو، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامافينغا، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: رودريغو، فينيسيوس جونيور.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد وأر بي لايبزيج عبر شبكة قنوات (1 beIN sport)، بتردد على النايل سات 11585، وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500.

كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دوري الأبطال، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز الصعب على منافسه أر بي لايبزيج في المباراة الماضية من ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بهدف نظيف دون مقابل.