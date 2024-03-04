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مفاجأة عن انفصال ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها اللبناني

بقلم
انفصال ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها اللبناني

وطن – فجّرت صفحة “شربليتا” المختصة بنشرها “أسرار وفضائح” المشاهير، مفاجأة عن انفصال ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، عن حبيبها اللبناني.

وذكرت الصفحة عبر انستغرام: “بعدما أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق منذ ما يقارب أربع سنوات عن ارتباطها بأحد رجال الأعمال اللبنانيين، انفصلت عن حبيبها اللبناني لأسباب ما زالت مجهولة حتى الساعة”.

واضافت “شربليتا”: “كل ما علمته أن هذا الإنفصال تم منذ عدة أسابيع لكنها لم تعلن عنه رسمياً إلى هذه اللحظة، حيث تحرص دوماً على إبعاد حياتها الخاصة عن عدسات وأقلام الصحافة”.

انفصال ساندرا رزق
خبر انفصال ساندرا رزق من صفحة “شربليتا”

ولم تعلّق ساندرا رزق بشكلٍ مباشر على ما نشر حول انفصالها، لكنها نشرت قبل ساعات على حسابها في فيسبوك صوراً جديدة من آخر إطلالة لها، أرفقتها بتعليق جاء فيه: “”لست ساخرًا.. فقط صادقًا بقسوة”.

وجرى انتخاب ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000؛ حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

تتويج ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000
تتويج ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلةً بين بيروت وقطر.

وفضّلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

ساندرا رزق وابنتها نور
ساندرا رزق وابنتها نور

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.

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انفصال ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها اللبناني

مفاجأة عن انفصال ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها اللبناني

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