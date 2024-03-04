الرئيسية » الهدهد » ما كشفه الطالب العبقري عن “الدروس الخصوصية” بسلطنة عمان يلقى تفاعلا (فيديو)

ما كشفه الطالب العبقري عن “الدروس الخصوصية” بسلطنة عمان يلقى تفاعلا (فيديو)

بقلم
الطالب العماني المتفوق صهيب سامي ينتقد ظاهرة الدروس الخصوصية

وطن – انتقد طالب جامعي متفوق في سلطنة عمان، ظاهرة الدروس الخصوصية معتبراً أنها مضيعة للوقت ولا طائل منها.

وكان الطالب “صهيب سامي” قد حصل على نسبة ٩٩.٨ في فئة نتائج الدبلوم العام بمدرسة السلطان قابوس بمحافظة جنوب الشرقية، مما جعله من الطلاب الأوائل في السلطنة.

والدروس الخصوصية هي كل جهد تعليمي يحصل عليه الطالب خارج صفوف الدراسة، بحيث يكون هذا الجهد منتظماً ومتكرراً وبأجر.

وقال الطالب صهيب سامي في مقابلة مع إذاعة “الوصال” المحلية، إن الدروس الخصوصية مضيعة للوقت خاصة لطلاب المرحلة الثانوية.

وتابع موضحا:”ولكن الطلاب في المراحل الأقل-كما قال- قد يحتاجون لتأسيس ولا بأس في هذه الحالة إن كان هناك مدرس خصوصي لمادة معينة، وليس لكل المواد.”

نصائح لطلاب الثانوية العامة بالسلطنة

وتابع الطالب العماني المتفوق بأن المدرس لن يتعلم عن الطالب ولن يدرس أو يمتحن بدلاً عنه “بل يقدم للطالب فائضاً من العلم الذي تلقاه في المدرسة” وهذا يعني –حسب قوله-زيادة التراكم على الطالب-

ونصح سامي الطلاب في المرحلة الثانوية أن لا يعتمدوا على تلقي الدروس الخصوصية إلا إذا استدعى الأمر، كذلك حتى لا يتشتت الطالب أبداً.

وحول النصائح التي يقدمها لطلاب الثانوية العامة لرفع مستواهم أشار الطالب المتفوق إلى أن النجاح بدون فشل هو نجاح وهمي.

  • اقرأ أيضا:
يهدد أولياء الأمور.. قانون التعليم المدرسي في سلطنة عمان يثير جدلا

واستدرك أن الفشل هو الخطوة الأولى للنجاح وإن جاء النجاح بعد الفشل فسيكون أعلى من مقدار الفشل الذي حصل له.

وشدد صهيب سامي في حديثه لـ”الوصال” على أن الورقة الرابحة هي عدم الاستسلام والإصرار والعزيمة والمثابرة والاجتهاد.

ودعا سامي الطلاب إلى معالجة المشكلة التي حصلت معهم في الفصل الأول موضحاً أن كل أنسان طبيب نفسه ولابد أن يكتشفوا الخطأ الذي وقعوا فيه في الفصل الأول “هل كان بسبب التشتت أم عدم وضع جدول معين يسيرون عليه؟”

مشيراً إلى أن هناك منصات تعليمية مجانية على الإنترنت وبات العلم متاحاً للجميع وليس حكراً على أحد.

وتعد ظاهرة الدروس الخصوصية في سلطنة عمان، من أهم الظواهر التربوية المتفشية بشكل وبائي في الوسط التربوي دون ضوابط أو معايير.

قد يعجبك أيضاً

سعرها خيالي.. ساعة عريس "الزفاف الأسطوري" بالهند تُذهل زوكربيرغ وزوجته

سعرها خيالي.. ساعة عريس “الزفاف الأسطوري” بالهند تُذهل زوكربيرغ وزوجته (فيديو)

برشلونة

برشلونة يتعرض لضربة قوية في صفوفه قبيل مواجهة نابولي بدوري الأبطال

"مأتم أم فرح؟".. ما فعله نجل حلمي بكر وهو يلتقط صورة تذكارية مع أسرته في عزاء والده عرضه لهجوم حاد

“مأتم أم فرح؟”.. ما فعله نجل حلمي بكر في عزاء والده عرضه لهجوم حاد (فيديو)

عندما يصبح أداء خامس أركان الإسلام "مجازفة" محفوفة بالمخاطر للكثير من مسلمي العالم!

عندما يصبح أداء خامس أركان الإسلام “مجازفة” محفوفة بالمخاطر للكثير من مسلمي العالم!

ريال مدريد

موعد ريال مدريد ضد لايبزيج والتشكيلة والقنوات الناقلة في إياب دوري الأبطال لدور ال16

الطالب العماني المتفوق صهيب سامي ينتقد ظاهرة الدروس الخصوصية

ما كشفه الطالب العبقري عن “الدروس الخصوصية” بسلطنة عمان يلقى تفاعلا (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior