ما كشفه الطالب العبقري عن “الدروس الخصوصية” بسلطنة عمان يلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – انتقد طالب جامعي متفوق في سلطنة عمان، ظاهرة الدروس الخصوصية معتبراً أنها مضيعة للوقت ولا طائل منها.

وكان الطالب “صهيب سامي” قد حصل على نسبة ٩٩.٨ في فئة نتائج الدبلوم العام بمدرسة السلطان قابوس بمحافظة جنوب الشرقية، مما جعله من الطلاب الأوائل في السلطنة.

والدروس الخصوصية هي كل جهد تعليمي يحصل عليه الطالب خارج صفوف الدراسة، بحيث يكون هذا الجهد منتظماً ومتكرراً وبأجر.

صهيب سامي الحاصل على نسبة ٩٩.٨ في فئة نتائج الدبلوم العام ل #الوصال | المعلم الخصوصي مضيعة للوقت ..! من برنامج صباح الوصال مع @Samira_Alfutisi #نتائج_دبلوم_التعليم_العام pic.twitter.com/yRBk9LuMYj — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) March 4, 2024

وقال الطالب صهيب سامي في مقابلة مع إذاعة “الوصال” المحلية، إن الدروس الخصوصية مضيعة للوقت خاصة لطلاب المرحلة الثانوية.

وتابع موضحا:”ولكن الطلاب في المراحل الأقل-كما قال- قد يحتاجون لتأسيس ولا بأس في هذه الحالة إن كان هناك مدرس خصوصي لمادة معينة، وليس لكل المواد.”

نصائح لطلاب الثانوية العامة بالسلطنة

وتابع الطالب العماني المتفوق بأن المدرس لن يتعلم عن الطالب ولن يدرس أو يمتحن بدلاً عنه “بل يقدم للطالب فائضاً من العلم الذي تلقاه في المدرسة” وهذا يعني –حسب قوله-زيادة التراكم على الطالب-

ونصح سامي الطلاب في المرحلة الثانوية أن لا يعتمدوا على تلقي الدروس الخصوصية إلا إذا استدعى الأمر، كذلك حتى لا يتشتت الطالب أبداً.

وحول النصائح التي يقدمها لطلاب الثانوية العامة لرفع مستواهم أشار الطالب المتفوق إلى أن النجاح بدون فشل هو نجاح وهمي.

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واستدرك أن الفشل هو الخطوة الأولى للنجاح وإن جاء النجاح بعد الفشل فسيكون أعلى من مقدار الفشل الذي حصل له.

وشدد صهيب سامي في حديثه لـ”الوصال” على أن الورقة الرابحة هي عدم الاستسلام والإصرار والعزيمة والمثابرة والاجتهاد.

ودعا سامي الطلاب إلى معالجة المشكلة التي حصلت معهم في الفصل الأول موضحاً أن كل أنسان طبيب نفسه ولابد أن يكتشفوا الخطأ الذي وقعوا فيه في الفصل الأول “هل كان بسبب التشتت أم عدم وضع جدول معين يسيرون عليه؟”

مشيراً إلى أن هناك منصات تعليمية مجانية على الإنترنت وبات العلم متاحاً للجميع وليس حكراً على أحد.

وتعد ظاهرة الدروس الخصوصية في سلطنة عمان، من أهم الظواهر التربوية المتفشية بشكل وبائي في الوسط التربوي دون ضوابط أو معايير.