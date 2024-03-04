ظهور صادم لصفوت حجازي يثير قلق أسرته بشأن وضعه الصحي (شاهد)

وطن – وثقت صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل ظهوراً صادماً للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين “صفوت حجازي”، أثناء النطق بحكم إعدامه اليوم، الاثنين، مع عدد من قيادات الإخوان الآخرين، ضمن مهزلة القضاء المصري المستمرة منذ سنوات للتنكيل بمعارضي السيسي.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر قد قضت اليوم، بإعدام مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع و7 آخرين منهم د. محمود عزت ود. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة»، وفق صحف محلية.

وتنتقد منظمات حقوقية كثيرة حول العالم ما تصفه بأحكام القضاء المصري المسيسة ضد معارضي النظام، بهدف التنكيل بهم والانتقام منهم وخاصة أعضاء جماعة الإخوان.

دي صورة بابا النهارده في الجلسة و اخر مره شوفنا بابا او سمعنا عنه اي خبر كان في ٢٠١٩ و شوفت الصورة بالصدفه هنا و وقفت قدامها كتير مش مصدقه ازاي كل السنين دي عدت و ازاي بابا عجز و كبر كده لدرجه انه قاعد بعكاز !!

مش عارفه ازعل من الصوره و من الوضع اللي هما فيه ولا افرح اننا اطمنا… pic.twitter.com/RDYaWe9Kl2 — mariam safwat hegazy (@Mariam_S_Hegazy) March 4, 2024

أحدث ظهور لصفوت حجازي يثير القلق بشأن وضعه الصحي

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

الدكتور #صفوت_حجازي حفظه الله وفرج بالعز أسره، قبل وبعد سقوطه في أسر عسكر الكيان الصهيوني – فرع مصر- الخونة. pic.twitter.com/iegm6mKR6O — ✪ والله غالب على أمره 🔻 (@Khelafah) March 4, 2024

وعلقت ابنة صفوت حجازي مريم في تغريدة على حسابها عبر موقع “إكس” أرفقتها بصورة لوالدها وقالت:”دي صورة بابا النهاردة في الجلسة واخر مرة شوفنا بابا أو سمعنا عنه أي خبر كان في ٢٠١٩.”

ولفتت مريم صفوت حجازي إلى أنها رأت الصورة بالصدفة عبر مواقع التواصل وتابعت: “شوفت الصورة بالصدفة هنا ووقفت قدامها كتير مش مصدقه ازاي كل السنين دي عدت و ازاي بابا عجز و كبر كده لدرجه انه قاعد بعكاز!!”

وأضافت:”مش عارفة أزعل من الصورة ومن الوضع اللي هما فيه ولا أفرح إننا اطمنا عليه وانه لسه عايش وكويس.. وان أخيرا شوفنا صورة تطمنا عليه بعد كل السنين دي!!”

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ابنة صفوت حجازي: “الحكم الثاني لبابا بالإعدام”

وفي تغريدة أخرى لها قالت مريم ابنة صفوت حجازي إن عائلتها باتت تعرف أخبار والدها وأحكامهم من مواقع الأخبار، في إشارة إلى عدم إبلاغ نظام السيسي لعائلة حجازي بوضعه الصحي أو القانوني.

بقينا بنعرف اخبار اهالينا و احكامهم من مواقع الاخبار !!!

ده الحكم التاني بالاعدام لبابا اللي هو اصلا لابس احمر و متأكد عليه حكم الاعدام في قضية فض رابعه من سنتين بس حقيقي و الله ما فارق حكمهم حتي لو حكموا بـ ١٠ اعدام مش هيفرق اي حاجه في قضاء و تدبير ربنا علي البشر كلهم .

يا رب… https://t.co/aMyzsrC2mJ — mariam safwat hegazy (@Mariam_S_Hegazy) March 4, 2024

وتابعت أن هذا الحكم بالإعدام هو الثاني لوالدها، مضيفة أن والدها ارتدى اللباس الأحمر وانتظر الإعدام في قضية “فض رابعة” منذ سنتين.

واستدركت :”بس حقيقي و الله ما فارق حكمهم حتي لو حكموا بـ ١٠ اعدام مش هيفرق اي حاجه في قضاء و تدبير ربنا علي البشر كلهم”.

وختمت: “ربنا نشهدك أننا راضيون بقضائك وصابرين فاللهم تقبل صبرنا وجهادنا وأرزقنا الإخلاص والثبات ورضاك والجنة”.

زمان العزة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الدكتور “صفوت حجازي” التي تم تداولها اليوم من جلسة محاكمته وصدور الحكم بإعدامه.

متخيل يا مؤمن دا الدكتور صفوت حجازي!!! pic.twitter.com/8T0WqiA8rq — إِسْرَاء. (@israametwaly) March 4, 2024

وعلق أحد النشطاء: “الدكتور صفوت حجازي بالذات ذنبه عظيم. فقد كان يحاول بتذكير المسلمين بـ “زمان العزة”، وهذا أكثر ما يخافه كل كافر على الأرض؛ أن يذكر المسلمون دينهم وتاريخهم. واستدرك :”لكن لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً”.

وعقب “عبد الله الهواري” بنبرة دعاء :”ربط الله على قلوبكم وثبتكم وأفرغ عليكم صبرا بقضائه”.

وأضاف :”نسأل الله أن يحفظه من شر الظالمين”.

ربط الله على قلوبكم وثبتكم وأفرغ عليكم صبرا بقضاءه. ونسأل الله أن يحففظه من شر الظالمين. — عبدالله الهواري (@haouari32) March 4, 2024

وقال حساب باسم “خواطر أسير” مخاطباً ابنة القيادي “صفوت حجازي”:”حُقّ لك أن تفخري به فالأسر في سبيل الله شرف و وسام فخر ،كيف لا وهو سبيل سلكه الأنبياء والعلماء والمصلحون عبر الزمن”.

وتساءلت “إيمان العمري”:”لا أعرف كيف ستكون نهاية الظالمين من أصغرهم إلى أكبرهم، لكنني متأكدة أنها ستكون من أسوأ النهايات”.