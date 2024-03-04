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ظهور صادم لصفوت حجازي يثير قلق أسرته بشأن وضعه الصحي (شاهد)

بقلم
ظهور صادم لصفوت حجازي يثير قلق أسرته بشأن وضعه الصحي

وطن – وثقت صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل ظهوراً صادماً للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين “صفوت حجازي”، أثناء النطق بحكم إعدامه اليوم، الاثنين، مع عدد من قيادات الإخوان الآخرين، ضمن مهزلة القضاء المصري المستمرة منذ سنوات للتنكيل بمعارضي السيسي.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر قد قضت اليوم، بإعدام مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع و7 آخرين منهم د. محمود عزت ود. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة»، وفق صحف محلية.

وتنتقد منظمات حقوقية كثيرة حول العالم ما تصفه بأحكام القضاء المصري المسيسة ضد معارضي النظام، بهدف التنكيل بهم والانتقام منهم وخاصة أعضاء جماعة الإخوان.

أحدث ظهور لصفوت حجازي يثير القلق بشأن وضعه الصحي

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

وعلقت ابنة صفوت حجازي مريم في تغريدة على حسابها عبر موقع “إكس” أرفقتها بصورة لوالدها وقالت:”دي صورة بابا النهاردة في الجلسة واخر مرة شوفنا بابا أو سمعنا عنه أي خبر كان في ٢٠١٩.”

ولفتت مريم صفوت حجازي إلى أنها رأت الصورة بالصدفة عبر مواقع التواصل وتابعت: “شوفت الصورة بالصدفة هنا ووقفت قدامها كتير مش مصدقه ازاي كل السنين دي عدت و ازاي بابا عجز و كبر كده لدرجه انه قاعد بعكاز!!”

وأضافت:”مش عارفة أزعل من الصورة ومن الوضع اللي هما فيه ولا أفرح إننا اطمنا عليه وانه لسه عايش وكويس.. وان أخيرا شوفنا صورة تطمنا عليه بعد كل السنين دي!!”

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ابنة صفوت حجازي: “الحكم الثاني لبابا بالإعدام”

وفي تغريدة أخرى لها قالت مريم ابنة صفوت حجازي إن عائلتها باتت تعرف أخبار والدها وأحكامهم من مواقع الأخبار، في إشارة إلى عدم إبلاغ نظام السيسي لعائلة حجازي بوضعه الصحي أو القانوني.

وتابعت أن هذا الحكم بالإعدام هو الثاني لوالدها، مضيفة أن والدها ارتدى اللباس الأحمر وانتظر الإعدام في قضية “فض رابعة” منذ سنتين.

واستدركت :”بس حقيقي و الله ما فارق حكمهم حتي لو حكموا بـ ١٠ اعدام مش هيفرق اي حاجه في قضاء و تدبير ربنا علي البشر كلهم”.

وختمت: “ربنا نشهدك أننا راضيون بقضائك وصابرين فاللهم تقبل صبرنا وجهادنا وأرزقنا الإخلاص والثبات ورضاك والجنة”.

زمان العزة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الدكتور “صفوت حجازي” التي تم تداولها اليوم من جلسة محاكمته وصدور الحكم بإعدامه.

وعلق أحد النشطاء: “الدكتور صفوت حجازي بالذات ذنبه عظيم. فقد كان يحاول بتذكير المسلمين بـ “زمان العزة”، وهذا أكثر ما يخافه كل كافر على الأرض؛ أن يذكر المسلمون دينهم وتاريخهم. واستدرك :”لكن لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً”.

وعقب “عبد الله الهواري” بنبرة دعاء :”ربط الله على قلوبكم وثبتكم وأفرغ عليكم صبرا بقضائه”.

وأضاف :”نسأل الله أن يحفظه من شر الظالمين”.

وقال حساب باسم “خواطر أسير” مخاطباً ابنة القيادي “صفوت حجازي”:”حُقّ لك أن تفخري به فالأسر في سبيل الله شرف و وسام فخر ،كيف لا وهو سبيل سلكه الأنبياء والعلماء والمصلحون عبر الزمن”.

وتساءلت “إيمان العمري”:”لا أعرف كيف ستكون نهاية الظالمين من أصغرهم إلى أكبرهم، لكنني متأكدة أنها ستكون من أسوأ النهايات”.

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