قطعوا عضواً سليماً من جسده.. خطأ فادح في مستشفى يحرم رجلاً من الإنجاب (فيديو)

وطن – أفادت تقارير إعلامية بتعرض رجل أرجنتيني لخطأ فادح في مستشفى بعدما قطع الأطباء له عضواً مختلفاً عن المطلوب استئصاله ما تسبب بكارثة للمريض قد تحرمه من الإنجاب طوال حياته

وقالت المصادر إن الرجل المسكين الذي يدعى خورخجي بيس تعرض لخطأ فادح من خلال عملية قطع القناة الدافقة له بدلاً من استئصال مرارته في مستشفى “فلورنسيو دياز”.

وكان الرجل البالغ من العمر 41 عاماً قد دخل للمستشفى قبل أيام لكن العملية تأخرت إلى اليوم التالي.

بعد يوم من العملية الخاطئة

وبعدما استيقظ في اليوم التالي واستعاد وعيه عقب العملية الجراحية أخبره كادر المستشفى أن الجراحين افترضوا أنه سيخضع لعملية قطع القناة الدافقة.

وأكدت الممرضة للرجل أن المستشفى لا يجري أبدا عمليات المرارة لكن ذلك جرى بعد فوات الأوان.

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ونقلت قناة El Doce TV الأرجنتينية عن الرجل قوله: “أشعر بالغضب الشديد والعجز لأنه لا يمكن التراجع عما فعلوه. أسئلة لا نهاية لها تدور في رأسك”.

إهمال كبير

وأضاف بيس: “لا أفهم كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الإهمال وهذا الخطأ الكبير. إنه أمر غريب للغاية لأن كلمة المرارة في ملفي موجودة في كل مكان، كل ما كان عليهم فعله هو قراءتها”.

واضطر الرجل إلى البقاء في المستشفى والخضوع لعملية جراحية أخرى لاستئصال المرارة. والقضية قيد التحقيق حالياً وفق ما نقلته قناة إل دوجة الأرجنتينية.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى بيس ابنين بالفعل لكنه أراد إنجاب ابنة وأخبره الأطباء أن الأمر لم يعد ممكناً بعد تلك العملية وبات أمامه خيار وحيداً وهو التلقيح الاصطناعي.