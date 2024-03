تصريحات روسية مثيرة للجدل عن علاقة حرب غزة بالتطبيع بين تركيا والنظام السوري

وطن – أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات وصفت بالمثيرة للجدل تتعلق بحرب غزة تحدث فيها عن أن خطوات التطبيع بين تركيا والنظام السوري أصبحت الآن “مستحيلة” بسبب الأوضاع التي يشهدها القطاع الفلسطيني.

وضمن مؤتمر صحفي عقد الوزير بعد حضوره منتدى أنطاليا قال لافروف: “لا زلنا نواصل العمل على تطبيع العلاقات بين سويا وتركيا ومهتمون بذلك لكن الخطوات باتت مستحيلة بسبب ظروف الحرب في غزة”.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية عن الوزير قوله: “إن ما يجري حقيقةً في مناطق أخرى يؤثر بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية (التطبيع بين نظام الأسد وتركيا)”.

وربط لافروف بطريقة وصفت بالغريبة بين ما يجري من تبعات لحرب غزة وبين العلاقة بين تركيا والنظام السوري: “القصف الذي شنه الأميركيون على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران، وقصف العراق وسوريا واليمن أثر بشكل مباشر”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن مثل هذه الأعمال “تصرف الانتباه عن العملية الطبيعية لبناء العلاقات بين سوريا وتركيا” بمشاركة الجانب الروسي وفق ما نقلته وسائل إعلامية.

Sergei Lavrov said that practical steps to normalize relations between Turkey and Syria are now "not possible" due to the situation in the Gaza Strip.

