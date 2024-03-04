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الاتحاد المصري يرد على قرار ليفربول بإعفاء محمد صلاح من معسكر الفراعنة القادم

بقلم
محمد صلاح

وطن-  رد الاتحاد المصري لكرة القدم، على خطاب إدارة نادي ليفربول بشأن إعفاء النجم المصري محمد صلاح من المشاركة الدولية القادمة مع منتخب الفراعنة.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إيهاب الكومي في تصريح صحفي له بشأن عدم تواجد محمد صلاح مع المنتخب المصري في المباراة الودية القادمة أمام نيوزيلندا، ” في الأجندة الدولية توجد فترة محددة لاستدعاء اللاعبين المحترفين، وإذا تجاوزت هذا التوقيت لا يكون لديك حق لاستدعاء أي محترف”.

ليفربول وإعفاء محمد صلاح

وتابع الكومي، ” صلاح لاعب مهم وسلامته هي الأهم في الوقت الحالي، ليفربول قال إنه يتمنى على اتحاد الكرة والجهاز الفني مواصلة البرنامج التأهيلي الخاص به، لذلك يجب تأهيل اللاعب بشكل جيد وأن يعالج بشكل صحيح حتى يتعافى بشكل كامل من الإصابة”.

محمد صلاح
المصري محمد صلاح

كما وأضاف، ” اتحاد الكرة المصري لا يفترض سوء النية بشأن محمد صلاح، والأندية في أوروبا محترفة، وبالتالي من المستحيل أن يكون اللاعب سليماً ويتم إخطار المنتخب بعكس ذلك”.

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كما وختم، ” محمد صلاح من أكثر اللاعبين حرصاً على التواجد في معسكر منتخب مصر، ولم ولن يدعي الإصابة أبداً”.

مباراة المنتخب المصري

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد خاطب إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعفاء النجم المصري محمد صلاح هداف نادي الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، من المشاركة الدولية القادمة مع منتخب الفراعنة بسبب الإصابة.

اللاعب محمد صلاح
محمد صلاح لاعب المنتخب المصري

كما ويستعد منتخب مصر (الفراعنة) للمباراة الودية القادمة أمام نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، تحت قيادة المدرب الجديد المصري حسام حسن، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية.

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الاتحاد المصري يرد على قرار ليفربول بإعفاء محمد صلاح من معسكر الفراعنة القادم

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