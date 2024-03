أحدث ظهور لعالم الزلازل الهولندي.. فرانك هوغربيتس يكشف سر اختفائه

وطن – بعد أن شغل العالم بتنبؤاته المرعبة بالزلازل في عدد من بقاع العالم خلال الفترة الماضية، اختفى عالم الزلازل الهولندي الشهير “فرانك هوغربيتس” لأشهر دون أي ظهور أو تنبؤات جديدة كما اعتاد دائما.

مما دفع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن سر غيابه واختفائه المفاجىء، ليتبين أن هذا الغياب بسبب التعاطف مع غزة وما يجري فيه من حرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر “هوغربيتس” في 2 نوفمبر الماضي تغريدة قال فيها :”يجب على العالم أجمع أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة. وقد قُتل أكثر من 10.000 مدني دون أن تلوح نهاية في الأفق. هذه ليست محاربة للإرهاب. هذا هو الإرهاب!”

The whole world should stop and demand an end to the mass genocide of the people in Gaza. More than 10,000 civilians have been killed with no end in sight. This is not fighting terrorism. This is terrorism!

There is no point for us in doing earthquake forecasts while this…

