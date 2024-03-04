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أحدث ظهور لعالم الزلازل الهولندي.. فرانك هوغربيتس يكشف سر اختفائه

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أحدث ظهور لعالم الزلازل الهولندي.. فرانك هوغربيتس يكشف سر اختفائه

وطن – بعد أن شغل العالم بتنبؤاته المرعبة بالزلازل في عدد من بقاع العالم خلال الفترة الماضية، اختفى عالم الزلازل الهولندي الشهير “فرانك هوغربيتس” لأشهر دون أي ظهور أو تنبؤات جديدة كما اعتاد دائما.

مما دفع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن سر غيابه واختفائه المفاجىء، ليتبين أن هذا الغياب بسبب التعاطف مع غزة وما يجري فيه من حرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر “هوغربيتس” في 2 نوفمبر الماضي تغريدة قال فيها :”يجب على العالم أجمع أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة. وقد قُتل أكثر من 10.000 مدني دون أن تلوح نهاية في الأفق. هذه ليست محاربة للإرهاب. هذا هو الإرهاب!”

وأضاف :”لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلزال بينما تستمر هذه المجزرة. نحن نحاول إنقاذ الأرواح بينما يُقتل الآلاف من الناس. إنه لا يناسب ولا يشعر بأنه على ما يرام ولذلك قررنا إيقاف خدماتنا في الوقت الحالي.”

جرائم إبادة جماعية

وعن سبب الاختفاء عن الأنظار فجأة، قال “هوغربيتس” في مقابلة مع موقع “الوطن“: “ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، هو السبب الرئيسي، فلا فائدة من القيام بتنبؤات الزلازل أثناء حدوث هذه المذبحة، لذلك قررنا إيقاف خدمتنا في الوقت الحالي”.

وأضاف العالم الجيولوجي المثير للجدل: “ينبغي على العالم بأسره أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية، التي يتعرض لها سكان غزة من قبل هجمات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأردف هوغربيتس: “ألا يكفي استشهاد أكثر من 30 ألف مدني دون نهاية تلوح في الأفق، أفعال الاحتلال لا تدل على محاربة الفصائل الفلسطينية، التى يصفونها بالإرهاب، كيف هم إرهاب؟! وكل أفعالهم هي التي تدل على الإرهاب”.

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إسرائيل والغباء البشري

وفي أواخر أكتوبر 2023 نشر “هوغربيتس” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” تغريدة قال فيها: “غزة لن تبقى كما هي اليوم، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ستعمل على ضم قطاع غزة الذي يوجد به ملايين من السكان الأصليين، وسيسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي من خلال إبادته الجماعية التي تستمر على المنطقة”.

وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حذر في كانون الأول الماضي 2023، من احتمال أن يتسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في حدوث زلزال كبير.

وكتب هوغربيتس في تغريدة على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- وقتها: “يجب على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سيكون لهذا القصف في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول تحويل البحر الميت. غباء بشري”.

ونشر عالم الزلازل الهولندي الذي عُرف بدعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه الكبير مع أهل غزة صورة لخريطة، يبدو فيها انضمام الأراضي الفلسطينية إلى قوات الإحتلال، وأرفقها بتعليق قال فيه: «إذا كنت لا تزال تعتقد أن هذا الصراع يدور حول “الإرهابيين”، فأنت مخطئ، فمنذ عام 1948 كان الأمر دائمًا يتعلق بترحيل الفلسطينيين، وهو ما يتم الآن”.

وأورد ما قاله الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو : “شمال غزة أجمل من أي وقت مضى. تفجير وتسوية كل شيء أمر عظيم. عندما ننتهي، سنسلم أراضي غزة للجنود والمستوطنين الذين عاشوا في غوش قطيف”.

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