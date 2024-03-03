3 نقاط شائكة تعرقل مفاوضات وقف الحرب في غزة

وطن – نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر رفيع في حركة المقاومة الإسلامية حماس قوله إن هناك عدة نقاط شائكة تعرقل محادثات وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة

وذكر المصدر أن وفداً من حماس وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة الأحد 3 آذار/مارس 2024 لإجراء مزيد من المحادثات لكنه لم يؤكد أي تفاصيل عن مواقف المقاومة أو مطالبها عن وقف الحرب في غزة.

كما أكد أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام “تكهنات وتسريبات” ولم يذكر من كان ضمن وفد القاهرة، وفضل عدم ذكر اسمه لحديثه عن مفاوضات مغلقة حسب سي إن إن.

3 نقاط حول وقف الحرب في غزة

وأوضح المصدر الرفيع في حماس أن هناك ثلاث نقاط شائكة على الأقل قبل أن توافق حماس على اتفاق بشأن الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار،

والنقاط الثلاث هي:

وقف دائم لإطلاق النار.

انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

عودة النازحين من جنوب إلى شمالي القطاع.

وتكررت محادثات وفد حماس في القاهرة وآخرها خلال الساعات الماضية بعد يوم من تصريح مسؤول أمريكي بارز عن قبول الاحتلال مقترحاً لوقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع.

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ولم يصدر أي تعليق علني من جانب الاحتلال منذ الإحاطة الإعلامية التي قدمها المسؤول بإدارة بايدن فيما نقلت سي إن إن عن مصدر دبلوماسي قوله إن هناك تقدمًا، لكنه بطيء جدًا.

وكان من المتوقع أن يحضر مفاوضون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وحماس. وليس من الواضح ما إذا كانت قطر ستحضر في محادثات الأحد 3 آذار 2024.