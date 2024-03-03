“مقاومون من قلب الأنفاق يقدمون ملاحما أمام عالم مليء بالنفاق”.. بهذه اللافتة جماهير الوداد البيضاوي تواصل دعم فلسطين (شاهد)

وطن- تواصل جماهير الوداد البيضاوي المغربي تضامنها مع أهل فلسطين في غزة برفع لافتات وشعارات مؤيدة ومساندة لهم، إثر حرب الإبادة المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ للشهر الخامس على التوالي.

ورفعت جماهير الوداد البيضاوي المغربي لافتة كبيرة داخل مدرجات ملعب “ستاد مراكش”، كتب عليها: “مقاومون من قلب الأنفاق يقدمون ملاحما أمام عالم مليء بالنفاق”، لتجديد تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وحقق فريق الوداد الفوز النظيف على منافسه أسيك ميموسا، السبت، بهدف دون مقابل في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

تضامن جماهير الوداد البيضاوي مع فلسطين

وليست المرة الأولى التي يتضامن فيها جماهير الوداد البيضاوي المغربي مع القضية الفلسطينية، بل لعل العديد من اللافتات والشعارات والهتافات الداعمة والمساندة للقضية العادلة، منذ إعلان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى يومنا هذا.

كما وتستمر العديد من الأندية في الدوريات العربية والأوروبية التضامن مع فلسطين بشتى الطرق الممكنة، من أجل إيصال رسالة شعب يباد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الوحشية التي لم تسبق من قبل في تاريخ الصراع معه، منذ زمن النكبة الفلسطينية عام 1948.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 3 ألاف مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من الأطفال والنساء، خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال150 على التوالي، في ظل الصمت العربي والتأييد الغربي لجرائم الاحتلال البشعة في غزة.

جماهير الوداد البيضاوي ترفع شعارات مؤيدة للمقاومة في مباراة فريقها بدوري أبطال إفريقيا pic.twitter.com/WAxXyHCDyb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 3, 2024

وكان آخر تلك المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين عند دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية المحملة بالدقيق، نتيجة الحصار المفروض على منطقتي غزة والشمال، ارتقى على إثرها مئات من الشهداء والجرحى.

رسالة من جماهير الوداد المغربي إلى مـ.ـقـ ــاومة #غزة.. ارتفعت أصوات الجماهير في مدرجات الملعب الكبير في مراكش تضامنًا مع قطاع غزة، خلال مباراة الوداد المغربي ضد أسيك ميموزا الإيفواري في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.#الجزيرة_مباشر | #المغرب pic.twitter.com/IJ9V2NGp09 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2024

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 70 ألف جريح بجراح مختلفة، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى الآن.