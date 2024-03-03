مشاهد حميمة لفنانة مشهورة أمام نجلها مخرج الفيلم! (شاهد)

وطن – أثارت مشاهد حميمة للنجمة البريطانية إليزابيث هيرلي، ضمن فيلم “سري للغاية Strictly Confidential” من إخراج ابنها داميان، المقرر عرضه لأول مرة في 5 نيسان/أبريل القادم، ضجةً واسعة.

تظهر إليزابيث هيرلي التي تلعب دور شخصية “ليلي”، في الإعلان التشويقي للفيلم، مع الممثلة بير شيرافارا، التي تلعب دور إمرأة أخرى تدعى ناتاشا بمشاهد حميمة غير ملائمة.

تدور أحداث الفيلم حول عودة مجموعة من الأصدقاء وأفراد العائلة إلى جزيرة بعد عام واحد من وفاة محبوبتهم ريبيكا (الممثلة لورين ماكوين) منتحرة على ما يبدو.

ومع ذلك، عندما تنكشف الأسرار تثار أسئلة حول ما إذا كانت “ريبيكا” ماتت بالفعل منتحرة أم على يد شخص آخر.

ولم ترق المشاهد للمشاهدين، حيث انهالت التعليقات السلبية على الفيديو، فقال أحد الأشخاص: “لدي مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، ولكن لا أريد أن أعرف الإجابة على أي منها. إليكم أحد هذه الأسئلة: لماذا يقوم ابن إليزابيث هيرلي بإخراج المشاهد الحميمة لوالدته؟ هذا أمر مخيف ومزعج للغاية”.

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وقال آخر: “تحية لهذا الابن المنحرف. إن حقيقة أن هذا الرجل يوجه والدته في مشاهد حميمة تظهر لكم مدى سوء هوليوود”.

وأنجبت إليزابيث، 58 عاما، ابنها داميان، 21 عاما، من رجل الأعمال الأميركي ستيف بينج، الذي توفي منتحرا في عام 2020 عن عمر يناهز 55 عاما. أما الأب الروحي لداميان هو حبيب هيرلي السابق الشهير هيو غرانت، 63 عاما.