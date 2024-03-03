فيديو يمزق القلب من غزة.. طفل يضل طريقه بعد سيره 12 كيلو مترا بحثا عن الطحين

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر، يظهر طفلا فلسطينيا في قطاع غزة، ضل طريقه بعد أن مشى أكثر من 12 كيلومترا بحثا عن الطحين دون جدوى.

وفي مقطع الفيديو، يظهر الطفل الفلسطيني وقد ضل الطريق وهو يبحث عن طحين ألقته الطائرات، ضمن المساعدات الجوية.

وقال الطفل في مقطع الفيديو: “جيت أجيب طحين اللي تلقيه المظلات، أشوف أي شيء نأكله”، لافتا إلى أنه لم يستطع الحصول على أي شيء.

وأوضح الطفل أنه سار على قدميه بدون حذاء من مسافة قدرها موثق الفيديو بأكثر من 12 كيلومترا بحثا عن الطحين، دون جدوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى أسرته أي طعام.

ويواجه أطفال غزة، أوضاعا كارثية جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

تحذير أممي من مجاعة وشيكة

ومؤخرا، جدَّدت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة “أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء، مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن الكثير من الأطفال ماتوا جوعا.

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وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ينس لايركه، فإن لدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية معايير معينة لتحديد حالة المجاعة، ولم تعلن بعد في قطاع غزة رغم الوضع الكارثي فيه؛ لكن حتى إعلان حالة مجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى كثر.

وأضاف: “لا نريد أن نصل إلى هذا الوضع، ويجب أن تتغير الأمور”.

عشرات الوفيات بسبب سوء التغذية

من جانبه، قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إنه وفقا للإحصاءات الرسمية التي جمعتها وزارة الصحة في قطاع غزة، سجلت وفاة عشرات الأطفال رسميا بسبب سوء التغذية.

وأضاف، أن هذا العدد بالتأكيد أقل من الأرقام الفعلية.

وأشار لايركه إلى أن الوفيات تشكل علامات تحذيرية مقلقة جدا لأن الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة لم يكن سيئا إلى هذا الحد.

وتابع: “كان الناس يملكون الطعام، كانوا قادرين على إنتاج طعامهم.. والآن حتى إنتاج المواد الغذائية في غزة أصبح شبه مستحيل”.