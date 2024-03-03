غزة تبكي العالم.. سيدة تودع جثماني رضيعيها أنجبتهما بعد انتظار 11 سنة

وطن – ودعت الفلسطينية رانية أبو عنزة، طفليها الرضيعين اللذين استشهدا بقصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أفادت بأن 12 شهيدا، بينهم 6 أطفال، استشهدوا بقصف إسرائيلي طال منزلا لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق محافظة رفح.

وظهرت الأم المكلومة في مقطع فيديو، وهي تحمل جثماني طفليها، وتقول: “راحت الحياة.. راحوا وزوجي راح.. مش خسارة في ربنا”.

ونظرت إلى جثماني الشهيدين، وهي تقول: “روحتي يما يا قلبي”.

🎥صبرت 11 عاماً حتى نالت فرحة قدومهما قبل أن يقتلهما جيش الاحتلال مع زوجها .. سيدة فلسطينية تودع طفليها التوأم💔😔 pic.twitter.com/WacNplwkKu — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 3, 2024

وقال الأم المكلومة: “كنا نائمين، وشعرنا بوجود قصف عنيف، وفجأة لم أجد في أحضاني سوى الركام، فيما غاب أبنائي عني نتيجة القصف”.

وأضافت: “أنجبتهما بعد 11 سنة من الزواج، ولم أشبع منهما بعد، فالعمارة السكنية انهارت بالكامل، فيما كانت عائلة أختي قد نزحت إلى منزلنا جراء القصف الإسرائيلي”.

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استشهاد الأب

وأشارت إلى استشهاد زوجها في القصف، وقالت: “هذا زوجي وقلبي وروحي وكل ما أملك.. لم ننجب هؤلاء الأطفال إلا بعد عشر سنوات من الزواج، واليوم يقتلهما الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت إلى جثمان أحد أطفالها وهي تقول: “أمانة صورلي القمر هذا، القمر هذا، ثم تقبّله أكثر من مرة وهي تقول: “يسعد عينها وسام حبيبة أمها”.

مجزرة إسرائيلية في رفح

وارتقى هذان الرضيعان في مجزرة إسرائيلية وحشية، في استهداف منزل أبو عنزة شرق رفح، استشهاد نحو 12 فلسطينيا، بينهم أطفال.

يشار إلى أن العدوان على قطاع غزة خلف نحو 30 ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى والمصابين في الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.