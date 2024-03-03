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جماعة الحوثي تقدم عرضا لبريطانيا لانتشال السفينة الغارقة رومبيار.. مقابل هذا الشرط

بقلم
سفينة روبيمار

وطن – قال القيادي البارز بجماعة أنصار الله “الحوثي” اليمنية محمد علي الحوثي، إنه يحمل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحكومته مسؤولية غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

وكتب الحوثي عبر حسابه على منصة “إكس“: “نقول لسوناك أنت وحكومتك تتحملون مسؤلية السفينة روبيمار ومسؤولية دعم الابادة والحصار في حرب غزة”.

وأضاف: “أمامكم فرصة لانتشال السفينة روبيمار بإرسال رسالة ضمانه ممهورة بتوقيع جورج غالاوي بإدخال الشاحنات الإغاثية المتفق عليها حينذاك إلى غزة”.

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي، السفينة -التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق- بعدد من الصواريخ البحرية في 18 فبراير/شباط الماضي.

غرق السفينة روبيمار

وكانت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قد أعلنت غرق سفينة الشحن البريطانية “إم في روبيمار” الجانحة في خليج عدن.

وأعربت خلية الأزمة في بيان، عن أسفها لغرق السفينة بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر الأحمر.

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كارثة بيئية

وأشارت إلى أن غرقها سيتسبب بكارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، لاحتوائها على آلاف الأطنان من الأسمدة غير العضوية والوقود، وفق التحذيرات الدولية.

وأوضحت أن غرق السفينة “إم في روبيمار” كان متوقعا، بسبب ترك السفينة – التي تبعد نحو 16 ميلا عن البر اليمني – لمصيرها لأكثر من 12 يوما، وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة.

وكانت الحكومة اليمنية جددت دعوتها لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى التحرك بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة، بعد مرور 12 يوما على جنوح السفينة “روبيمار” -التي ترفع علم بليز، وتديرها شركة لبنانية- نتيجة استهدافها من قبل الحوثيين.

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