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“الغالية فلسطين كولا”.. شقيقان في السويد ينتجان مشروبا غازيا جديدا تضامنا مع غزة (فيديو)

بقلم
مشروب غازي تضامنا مع غزة

وطن – في إطار التضامن مع الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، أنتج شقيقان من مدينة مالمو السويدية، مشروبًا غازيًا تحت اسم “الغالية فلسطين كولا”.

وأظهر مقطع فيديو، إقدام الشقيقين السويديين على إنتاج كميات كبيرة من المشروب الغازي، في مشهد للتضامن مع الفلسطينيين.

غضب من كوكاكولا

وكانت شركة كوكاكولا من بين العلامات التجارية التي شملتها حملات المقاطعة التي نظّمتها الشعوب العربية والإسلامية، بسبب دعم الشركة للاحتلال الإسرائيلي.

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وكانت كوكاكولا عنوانا أيضا لمرحلة جديدة من حملات المقاطعة مؤخرا، حيث أشعلت جماهير فريق الزمالك المصري المدرجات بهتافاتهم ضد شركة “كوكا كولا”، وذلك خلال مباراة نهائي السوبر المصري للكرة الطائرة رجال مع الأهلي، يوم 27 فبراير/شباط الماضي.

وخصت جماهير الفريق المصري شركة كوكا كولا بالهتافات بسبب تقارير تحدثت عن قرب اتفاق رعاية تقدمه الشركة للفريق.

جاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه منتجات كوكا كولا مقاطعة شعبية واسعة في مصر، ودول عربية وعالمية، لدعمها الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حربه على قطاع غزة.

وامتلأت الصالة بهتاف الجمهور: “مشروب الدم مش عايزين، في المقاطعة مكملين”.

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“الغالية فلسطين كولا”.. شقيقان في السويد ينتجان مشروبا غازيا جديدا تضامنا مع غزة (فيديو)

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