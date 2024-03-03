الاحتلال يقتل قواته.. كيف غيّرت المقاومة الفلسطينية تكتيكات معارك غزة؟

وطن – قدّم السياسي الكويتي والعضو السابق في مجلس الأمة ناصر الدويلة، تحليلًا ملخصًا حول طبيعة المعارك الحالية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال ناصر الدويلة في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “تدور الآن معارك شرسة لم يسبق أن واجهها جيش العدو، وهذا ما كنت أتوقعه من تغيير في بعض تكتيكات المقاومة”.

وأضاف: “لقد تكبد العدو حتى الآن أكثر من 40 إصابة محققة كلها من مسافة صفر و لا تزال المعركة محتدمة و يستخدم العدو نيران تخليص الأرواح بكثرة مما أوقع العديد من قواته تحت نيران مدفعيته و دباباته”.

وتابع: “هذه (التطورات) سيكون لها أثر كبير في الصحافة الصهيونية، ولقد بذل العدو كل إمكاناته لتخليص جنوده المتورطين بقتال متلاحم، وأسأل الله أن يتمكن المجاهدون الأبطال من أسر عدد من جنود العدو هذه الليلة وعرضهم على الشاشات ليعرف الشعب الصهيوني ماذا يواجه أبناؤه تحت حكم نتنياهو”.

تدور الآن معارك شرسه لم يسبق ان واجهها جيش العدو و هذا ما كنت اتوقعه من تغيير في بعض تكتيكات المقاومة ولقد تكبد العدو حتى الآن أكثر من اربعين اصابه محققه كلها من مسافه صفر و لا تزال المعركة محتدمه و يستخدم العدو نيران تخليص الارواح بكثرة مما اوقع العديد من فواته تحت نيران مدفعيته… — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 2, 2024

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين بينهم 5 حالتهم خطيرة أحدهم ضابط في كمين تمثل بتفجير عبوات في مبنى بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ الحدث وقع في منطقة عبسان شرق خانيونس، حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى داخل أحد المباني، حيث جرى تفجير العبوات الناسفة فقتل 3 جنود وأصيب 14 حالة 5 منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض.

بينما ذكر مستشفى سوروكا في بئر السبع أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 جنود جرحى من غزة بينهم 4 بحالة خطرة.

#عاجل | مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 حالتهم خطيرة بتفجير عبوات ناسفة في مبنى بـ #خانيونس جنوب قطاع #غزة. تفاصيل العملية: https://t.co/BepUDyPj5x pic.twitter.com/Pd3RsSMCBm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 2, 2024

وتعليقاً على الضربة الكبيرة التي تعرّض لها جيش الاحتلال، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري إنهم يستخلصون الدروس من الحوادث التي يتعرض فيها الجنود للقتل في قطاع غزة”، حسب قوله.

ووصف المتحدث العسكري الإسرائيلي، القتال في خانيونس بأنه صعب.

وحتى الآن، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 585 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 245 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.