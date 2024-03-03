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استشهاد صاحب عبارة “وين رعيم” بعد 5 أشهر من اقتحام القاعدة .. من هو!؟ (شاهد)

بقلم
صاحب عبارة وين رعيم المقاوم أحمد ابو ستة

وطن – نعى نشطاء فلسطينيون أحد مقاتلي كتائب القسام الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر “عملية طوفان الأقصى”، وظهر في تسجيل مصوّر، اشتهر فيه بعبارة “وين رعيم” خلال اقتحام المقاومة لقاعدة رعيم العسكرية في غلاف غزة.

وقال النشطاء إن المقاوم أحمد راجح أبو ستة (صاحب عبارة وين رعيم) استشهد قبل عدة أيام في المعارك الدائرة في خانيونس جنوب قطاع غزة مع جيش الاحتلال.

أحمد أبو ستة صاحب عبارة وين رعيم
أحمد أبو ستة صاحب عبارة وين رعيم

وكان المقاوم “أبو ستة” ظهر في مقطع فيديو، وهو يأسر أحد الإسرائيليين، بعد اقتحام مقاتلي القسام مستوطنات غلاف غزة، ويطلب منه أن يرشد المقاومين إلى الطريق التي تؤدي لقاعدة “رعيم” العسكرية، التي كانت مقر القيادة الإسرائيلية لفرقة غزة.

وقاعدة “رعيم” تعرف باسم “مقر قيادة فرقة غزة”، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولا إلى مستوطنة “زيكيم” داخل إسرائيل.

اقتحام قاعدة رعيم العسكرية 

وكان الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة (حماس) بث مشاهد لاقتحام مقاتلي الكتائب لقاعدة “رعيم” العسكرية، التي كانت مقر القيادة الإسرائيلية لفرقة غزة.

اقتحام قاعدة رعيم
اقتحام قاعدة رعيم

وأظهر المقطع في بدايته استخدام مقاتلي القسام في عملية الاقتحام دراجات نارية وسيارات خاصة خلال عملية الاقتحام، ثم أظهر المقاتلين وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة، خلال تحركهم في ممرات القاعدة.

واحتوى المقطع كذلك على صور لجثث جنود إسرائيليين ملقاة في ممرات القاعدة ومبانيها المختلفة.

كتائب القسام تقتحم قاعدة رعيم
عناصر من كتائب القسام داخل قاعدة رعيم

وانتهى المقطع بمشاهد تظهر المقاتلين الفلسطينيين وهم يعودون إلى قطاع غزة عقب إنهاء عملية الاقتحام، مصحوبة بتعليق صوتي يؤكد نجاح عملية الاقتحام، والعودة بغنائم وأسرى.

 

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