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ألبانيا تعفي دولة عربية من تأشيرة دخولها ورئيسها يعد المستثمرين بتسهيلات محفزة

بقلم
ألبانيا

وطن – أعلنت دولة ألبانيا عزمها إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى أرضيها فيما وعد رئيسها الشعب السعودي بتكثيف التسهيلات المحفزة على الاستثمار

ونشرت قناة “الإخبارية السعودية” مقطعاً مصوراً أظهر لحظة إعلان رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما موعد إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.

وخلال استقبال وفد سعودي من رجال الأعمال أعلن إيدي راما إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتباراً من الأسبوع المقبل ليتفاعل النشطاء مع هذه الأنباء.

وعود للسعوديين بتسهيلات في ألبانيا

ومن ناحية أخرى وعد رئيس ألبانيا بيرم بيجاي المستثمرين السعوديين بتقديم تسهيلات وحوافز تشجع على الاستثمار ببلاده.

وقال بيجاي إن بلاده ستسعى لتكثيف الاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة وأنه كرئيس لألبانيا سيكون ضامناً وحارساً لاستثمارات السعوديين بالبلاد.

رئيس ألبانيا بيرم بيجاي ورجال اعمال سعوديين
رئيس ألبانيا بيرم بيجاي ورجال يقدم تسهيلات لرجال الأعمال السعوديين

والتقى بيجاي وفد اتحاد الغرق السعودية برئاسة حسن الحويزي مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وعدد من المستثمرين في العاصمة تيرانا.

عضوية ألبانيا في الاتحاد الأوروبي

وذكر الرئيس الألباني أن بلاده تسعى لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي ونيل كفاءة داخل المنظمات الدولية.

كما تحدث عن مسعى بلاده لاستيعاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات العربية ومنها السعودية حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

السعودية وألبانيا

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين ألبانيا والسعودية بلغ في 2022، نحو 62 مليون ريال ما يعادل 16.5 مليون دولار.

ووصلت نسبة الصادرات السعودية إلى نحو 4 ملايين ريال أي ما يعادل 1.07 مليون دولار، وتبلغ نسبة الواردات للمملكة نحو 58 مليون ريال 15.4 مليون دولار.

وفي صيف 2022 انتخب البرلمان الألباني قائد الجيش بيرم بيجاي رئيساً للبلاد ويبلغ من العمر 57 عاماً علماً أن منصب الرئيس في ألبانيا شرفي بشكل كبير لكنه يتمتع ببعض السلطات على القضاء والجيش.

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