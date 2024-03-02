“معاً ننمو”.. السعودية تطلق حملة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 (فيديو)

وطن- أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، حملته لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ، وثالث دولة عربية تستضيف أحداث المونديال بعد قطر والمغرب المرشح عام 2030.

وأعلن الاتحاد السعودي، الجمعة، الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، من خلال الكشف عن الهوية البصرية والشعار الخاص بملف الترشح في أكتوبر عام 2023.

كما وحملت اسم حملة السعودية شعار “معاً ننمو” لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، في تغريده نشرها الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على منصة (X).

السعودية واستضافة كأس العالم 2034

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، دولة المملكة العربية السعودية لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2034، بعد انسحاب أستراليا ملف ترشحها لاستضافة هذه النسخة.

جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم.. #ترشح_السعودية2034 🌎 الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يحمل شعار #معًا_ننمو 🇸🇦 للمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لملف الترشح ⬅ https://t.co/BZOBLXsNQi pic.twitter.com/64AvvsiBed — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

وستكون ثالث نسخة عربية تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم 2034، بعد قطر التي نجحت في استضافة النسخة الماضية 2022 التي توج بها منتخب الأرجنتين على حساب حامل اللقب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

عاجل: رسميًا..#السعودية تطلق الهوية الرسمية لملف تنظيم بطولة كأس العالم 2034. – pic.twitter.com/C5vByRvo2G — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 1, 2024

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3 نسخ عربية

كما وستستضيف دولة المغرب بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا، أحداث نسخة نهائيات كأس العالم عام 2030.

ومن المتوقع أن تقوم دولة السعودية على غرار ما قامت به دولة قطر، في إطار الاستعدادات على صعيد حملة الترويج وتجهيزات الملاعب لاستضافة أحداث المونديال عام 2034 خلال الفترة القادمة.