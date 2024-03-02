رأس جميلة.. تفاصيل صفقة مرتقبة تضع أقدام السعودية على رقعة سياحية قرب تيران وصنافير

وطن – بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، تسود حالة من الترقب في مصر لصفقة جديدة يتم التجهيز لها مع السعودية لإبرام صفقة في منطقة رأس جميلة الواقعة على البحر الأحمر.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، قد كشفت قبل أيام، أن مصر تستعد لعرض الأرض على السعودية قبل أن تسحب الصحيفة التقرير من موقعها على الإنترنت.

وتقع رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحة المنطقة نحو 860 ألف متر، وتتميز بقربها من مطار شرم الشيخ الدولي.

وتطل رأس جميلة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان أثار ردود فعل شعبية كبيرة.

وتقع رأس جميلة أيضا بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة إلى القاهرة، في عام 2016.

تعهد سعودي سابق

وقالت السعودية في 2018، إن مصر تعهدت بمساحة واسعة في جنوب سيناء لاستكمال مدينة نيوم قبالة مضيق تيران.

وبينما لا يوجد إعلان رسمي بشأن صفقة جديدة محتملة مع السعودية، ذكرت تقارير عدة نقلا عن مصادر أن المملكة تقترب من التوصل إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية.

في حين أفاد باسم وزارة قطاع الأعمال منصور عبد الغني، في تصريحات متلفزة، بأنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي.

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مصدر يكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة

إلا أن مصدرا حكوميا مطلعا قال إن مجلس الوزراء يدرس حاليا عرضا مقدما من السعودية وعدد من المستثمرين فيها لتطوير وتنمية رأس جميلة.

وحسب المصدر المطلع في مجلس الوزراء، فإن العرض المقدم من الجانب السعودي للحكومة يتضمن تطوير وتنمية المنطقة من خلال إنشاء سلسلة من الفنادق العالمية بها، ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية ومراكز للتسوق ومطاعم وكافيهات، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وأوضح المصدر، لموقع المنصة، أن المفاوضات التي تجرى الآن مع الجانب السعودي، شملت أن تكون قيمة الاستثمار بالمنطقة من خلال ضخ سيولة دولارية مباشرة من مستثمري المملكة للحكومة المصرية، ولن يقترب الاتفاق من الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع الجانب السعودي في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل، على أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل الصفقة رسميًا في مؤتمر صحفي مع المستثمرين السعوديين.

أما عن كيفية تنفيذ الصفقة، قال المصدر إنها عبارة عن شراكة مع الجانب السعودي لتطوير وتنمية مدينة رأس جميلة، مقابل حق انتفاع لأرض المنطقة وليس بيعًا، على أن تقدِّم الحكومة المصرية كافة التسهيلات الممكنة للجانب السعودي، عبر تهيئة البينة التحتية والطرق الموصلة للمنطقة.