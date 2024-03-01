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هكذا انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل الخائن .. نجمة سورية تُقبل حذاء زميلها! (فيديو)

بقلم
مسلسل الخائن الحلقة الأخيرة

وطن – حظي مسلسل “الخائن” بمتابعة واسعة من الجمهور العربي، حيث تم عرض الحلقة رقم 90 والأخيرة منه الخميس (29/2/2024).

وتصدّر المسلسل المركز الأول في الأكثر مشاهدة على “شاهد” في عدد من الدول.

وفي الحلقة الأخيرة من مسلسل الخائن تخرج تيا التي لعبت دورها الممثلة السورية مرام علي من مستشفى التأهيل وتصر على رؤية أسيل أي الممثلة سلافة معمار ويجري حديث مؤثر بينهما لتعتذر منها كونها هي من أنقذت حياتها.

ابطال مسلسل الخائن
ابطال مسلسل الخائن

تتنازل عن القضية ضد سيف الذي لعب دوره الممثل السوري محمد قيس نجيب الذي يخرج من السجن ويفاجئ كل من قاطعه بفترة الحبس، ووسط احتفالات يزن وكنان بالتخرج، يحضر سيف لكنه يضطر أن يسمع كلاما قاسيا جداً من تيا… كما أنه يواجه أسيل وينصدم من أنها بعالم آخر ومازالت تنتقم “يعني كله كان كذب! ” لترد عليه “بتوجع؟ راح يعيش معك الوجع كل العمر متل السم”.

في حينتسافر أسيل وتتذكر في الطائرة المشهد الذي تابعناه في أول المسلسل في بيت عماد زين، وأيضاً لحظة محاولة سيف شنقها. وتقول: “قطعت بكتير شغلات صعبة وما استسلمت لآخذ حقي”.. وتنتهي الحلقة.

كما انتشر فيدو عبر مواقع التواصل لتيا وهي تقبل حذاء سيف أثار جدلا واسعا بين المتابعين.

ومن باب الحماس والتشويق للختام، وبعد عرض الحلقة الأخيرة شارك عدد من النجوم صور من الكواليس ولقطات مميزة من العمل وعبروا عن سعادتهم في العمل “احلى ايام واحلى ناس .. راح نشتاق”.

الفنانة سلافة معمار شاركت صور مع فريق العمل ولقطات من المسلسل، وعلقت “وانتهت رحلة أسيل، كل الشكر على متابعتكم وتفاعلكم خلال عرض العمل”.

قصة مسلسل الخائن وأبطاله

يجمع العمل كل من سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جلال شموط، رولا بقسماتي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جينا أبو زيد، وغيرهم.

بينما يحكي المسلسل قصة عائلة كانت مثالية إلى حد بعيد. قبل أن تكتشف الزوجة شعرة شقراء على وشاح زوجها، شعرة قلبت حياة الأسرة رأسا على عقب.

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