هذه تفاصيل خطة إعلان وفاة الملك تشارلز

وطن – بعد إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان، وعلى الرّغم من تأكيد قصر باكنغهام الأمر وأن علاجه يسير كالمعتاد ولا يوجد خطر يهدد حياته ، تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن تفاصيل خطة إعلان وفاة ملك بريطانيا.

في هذا السياق، بدأت السلطات في الاستعداد لتنفيذ “جسر ميناي” في سبتمبر/أيلول 2022 والذي قالت إنه سيتم تطبيقه عند وفاة الملك تشارلز الثالث، على الرغم من عدم وجود أسباب واضحة لذلك.

وكشف خبراء أن الملك تشارلز استعد مسبقا لنقل العرش إلى الوريث. وقد وضعت السلطات البريطانية بالفعل خطة عمل لهذه المسألة.

وبحسب الخطة، سيكون رئيس الوزراء البريطاني وبعض أعضاء الحكومة أول من يعلم بوفاة تشارلز الثالث.

ثم سيتم الإبلاغ عن الحادث على وكالة “بي بي سي”. وبعد ذلك، سوف تقوم وسائل الإعلام الأخرى بنشر الأخبار.

وسينتقل العرش على الفور إلى الابن الأكبر لتشارلز الثالث، الأمير ويليام.

ومن المتوقع أن تحصل زوجته كيت ميدلتون على لقب الملكة القرينة.

وبعد الإعلان عن وفاة تشارلز الثالث، سيخاطب الأمير ويليام الأمة بصفته العاهل الجديد.

وكان قد تم رسم خطط مماثلة لأسلاف تشارلز الثالث، إذ كان من المفترض أن يتم تنفيذ عملية “جسر تاي” من أجل والدته الملكة إليزابيث الثانية، لكن الخطة كانت مستخدمة مسبقاً بعد الوفاة غير المتوقعة للأميرة ديانا.

الإجراءات المتخذة في حالة وفاة زوج إليزابيث الثانية، والأمير فيليب، أطلق عليها اسم “عملية الجسر الرابع”.

وتم إعداد عملية “انهيار جسر لندن” للملكة إليزابيث نفسها، ولكن لم يتم استخدام هذه الخطة مطلقاً؛ لأن الملكة ماتت في اسكتلندا، وتم تنفيذ عملية “يونيكورن” بدلاً منها.

وكان قصر باكنغهام أعلن عن إصابة الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عاماً بالسرطان، فيما عبّر الملك عن امتنانه لكل من تمنى له الشفاء بعد تشخيص إصابته في أول تعليق وظهور له منذ إعلان وضعه الصحي.