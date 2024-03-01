مقتل 70 أسيراً إسرائيلياً بينهم صديق نتنياهو .. “أبوعبيدة”: قيادة العدو تتعمد قتل أسراها (شاهد)

وطن – خرج أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بتصريح صحفي أوضح فيه مصير أسرى الاحتلال في غزة ومنهم صديق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجموعة “لاتتركونا نشيخ”.

وكشف أبو عبيدة أن “عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا”.

وأكد الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم.

وقال أبو عبيدة إن القسام حرصت “طوال الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، ولكن بات واضحا أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف”.

مصير صديق نتنياهو

وبعد نشر تصريح أبو عبيدة ذكر مصدر لدى القسام أن أحد القتلى الثلاثة هو صديق مقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز.

ونشرت القسام رسما كتبت أسفله “نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم وحدهم دون إنقاذهم”.

كما تحدثت المقاومة عن رهائن إسرائيليين فقدت المجموعة المسؤولة عنهم الاتصال بهم نتيجة القصف الإسرائيلي في ديسمبر الماضي.

مصير مجموعة “لاتتركونا نشيخ”

وفي كانون الأول الماضي 2023 كانت المقاومة قد نشرت رسالة مصورة لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم، يقولون فيها “لا تتركونا نشيخ”.

وآنذاك أكد الأسرى الإسرائيليين في فيديو القسام، أنهم شاركنا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم بسلاح الجو التابع له.



وفي مقطع فيديو آخر عرضت صور الرهائن الثلاث حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر الذين ظهروا في فيديو سابق وهم يرددون عبارة “لا تتركونا نشيخ” وأن جيلهم هو من بنى الكيان الصهيوني.

ويسأل الفيديو بثلاث لغات هي العربية والعبرية والإنكليزية: “ماذا تعتقدون؟”، ويطرح 3 خيارات: “قتلوا جميعا؟ قتل بعضهم وأصيب آخر؟ ما زالوا على قيد الحياة؟”.

وكانت “كتائب القسام” نشرت فيديو آخر، وتوجهت فيه إلى الجمهور الإسرائيلي بالقول: “حكومتكم تكذب .انتظرونا .. غدا سنخبركم بمصيرهم”.

الكشف عن مصيرهم

وفي تسجيل صوتي بث اليوم الجمعة أكد الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة من دون أن يحدد متى حدث ذلك.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر قناته في “تلغرام”: “سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف الصهيوني”.

عــاجــل | الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: – سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ قصف الاحتلال. – بعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ… pic.twitter.com/jO2BRzYzHW — رضوان الأخرس (@rdooan) March 1, 2024

تعمّد العدو قتلهم

وتابع المسؤول القسامي : “بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل سبعة من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف الصهيوني ومنهم: “حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر. وسنعلن لاحقا عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويته”.

وشدد أبو عبيدة على أن “عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيشِ العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيرا وقد حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحا أن قيادة العدوّ تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف”.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة “حماس” اليوم الجمعة بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30228 شخصاً في اليوم الـ 147 من الحرب إضافة إلى 71377 إصابة، بينما حذرت الأمم المتحدة مجدداً من أن المجاعة في قطاع غزة “أصبحت شبه حتمية ما لم يتغير شيء”، مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن عشرات الأطفال ماتوا جوعاً.