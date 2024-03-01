“لكل جواد كبوة”.. نجل أمير قطر يسقط من ظهر حصان خلال مسابقة للخيول (فيديو)

وطن – تصدر اسم نجل أمير قطر الشيخ عبدالله بن تميم بن حمد منصات التوصل الاجتماعي بعد رصده لحظة وقوعه من ظهر حصانه أثناء مشاركته في منافسات سابق للخيول ضمن بطولة لونجين.

وشارك الشيخ عبدالله بن تميم في منافسات الجولة الأولى من بطولة لونجين العالمية في مركز الشقب للفروسية.

وأظهر فيديو متداول في منصات التواصل لحظة تعثّر جواد الفارس الشيخ عبدالله بن تميم آل ثاني في الحاجز الأخير من السباق.

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سقوط نجل أمير قطر من حصانه

وسارع مسؤولوا السباق والأمن تجاه إبن أمير قطر بعد لحظات من سقوطه من على ظهر الحصان لمساعدته، فيما وقف بعض الموجودين من الجمهور بالتصفيق الحار له.

فيديو/ لحظة تعثر جواد الفارس الشيخ عبدالله بن تميم بن حمد آل ثاني في الحاجز الأخير. pic.twitter.com/ndObecH8Qk — المجلس (@Almajlliss) March 1, 2024

وتفاعل الرواد بشكل واسع من الفيديو وكتب حساب All about Arab Royals عن الحادث: “تعرض الفارس الشيخ عبدالله بن تميم آل ثاني نجل أمير دولة قطر للسقوط اثر تعثر جواده اثناء المشاركة في منافسات الجولة الأولى من بطولات لونجين العالمية في الشقب”.

سبحان الله ، قبل لا تصير الحادثة الي قاعدة تصور جنها كانت حاسه راح يصير شي ما ادري هل تصير له أو وحده من الجمهور و يمكن ولاء اسم وحده قاعده يمها ، عموماً الف لا بأس عليه و الحمدلله ان الطيحة ما كانت على الرقبة و الخيل ما مشى فوقه بعد ما طاح ، الله ستر الحمدلله pic.twitter.com/elWj0xf39v — Suliman Al_sharrad ⚖ (@SAS_Kingdom) March 1, 2024

وكتب سليمان الشراد: “سبحان الله ، قبل لا تصير الحادثة الي قاعدة تصور جنها كانت حاسه راح يصير شي ما ادري هل تصير له أو وحده من الجمهور و يمكن ولاء اسم وحده قاعده يمها ، عموماً الف لا بأس عليه و الحمدلله ان الطيحة ما كانت على الرقبة و الخيل ما مشى فوقه بعد ما طاح ، الله ستر الحمدلله”.

ياعمري ياحبيبي ياولدنا الغالي الفارس الشيخ عبدالله بن تميم

آل ثاني ، سلامات واجر وعافيه

ولايهمك فقد اعتدنا في ميادين الفروسيه ان لكل فارس وهو على صهوة جواده كبوة تزيده عزيمة واصرار على المضي قدماً لرفعة شأن الفروسية العربية في بلاده والعالم 🤲

قبله كبيره من خوال الشيخه امك… — د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) March 1, 2024

وكتب عبد الحميد عباس: “ياعمري ياحبيبي ياولدنا الغالي الفارس الشيخ عبدالله بن تميم آل ثاني ، سلامات واجر وعافيه ولايهمك فقد اعتدنا في ميادين الفروسيه ان لكل فارس وهو على صهوة جواده كبوة تزيده عزيمة واصرار على المضي قدماً لرفعة شأن الفروسية العربية في بلاده والعالم”.

من هم أولاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؟

وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدد من الأولاد من زوجاته الثلاثة وهم:

أولاده من الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني التي ارتبط فيها في 8 يناير 2005:

الشيخة المياسة (مواليد 2006).

الشيخ حمد (مواليد 2008).

الشيخة عائشة (مواليد 2010).

أولاد من الشيخة العنود مانع الهاجري التي ارتبط فيها في عام 2009:

الشيخة نائلة (مواليد 2010).

الشيخ عبدالله (ولد في 28 سبتمبر 2012).

الشيخ جاسم (مواليد 2013).

له من الشيخة نورة بنت هذال الرجباني الدوسري التي تزوجها سنة 2014:

الشيخ جوعان (ولد في 27 مارس 2015).

الشيخ محمد (ولد في 17 يوليو 2017).