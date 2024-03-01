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توضيح من البنتاغون بعد اعتراف أوستن بقتل إسرائيل 25 ألف طفلة وسيدة في غزة

بقلم

وطن – أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية توضيحًا حول أحد أهم التصريحات اللافتة للوزير لويد أوستن الذي أكّد فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 25 ألف طفل وامرأة في قطاع غزة.

وكان أوستن قد صرّح بأسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تصريحات أوستن جاءت خلال جلسة استماع في الكونغرس، حول فترة علاجه في المستشفى والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتطورات في غزة.

وخلال الجلسة سُئل أوستن، عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فأجاب “أكثر من 25 ألفاً”.

كما سُئل عن عدد الأسلحة التي أرسلتها واشنطن إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول، فقال وزير الدفاع الأمريكي إنه لا يتذكر جيداً عدد الأسلحة.

وخلال الجلسة نفسها، رد عليه النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خان: “الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 21 ألف قطعة سلاح موجه إلى إسرائيل في الأشهر الخمسة الماضية”.

توضيح من البنتاغون

وفيما أثار تصريح أوستن ضجة كبيرة، فقد صدر توضيح من البنتاغون بعد ذلك بساعات، حيث قالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “أوستن استند إلى تقدير وزارة الصحة في غزة، وكان يشير إلى إجمالي القتلى الفلسطينيين وليس فقط النساء والأطفال”.

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وقالت سينغ في بيان: “لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من أرقام القتلى في غزة”.

مجزرة الطحين

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من مجزرة الطحين، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات شارع الرشيد بمدينة غزة.

مجزرة المساعدات على دوار النابلسي في غزة
أطلق الجيش الإسرائيلي القذائف المدفعية اتجاه المواطنين الذين تجمعوا للحصول على المساعدات

ووقعت المجزرة في شمالي القطاع الذي يواجه مجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي، مع توالي الأنباء عن وفاة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

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