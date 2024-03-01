بعد رأس الحكمة .. هل باع مستثمر إماراتي في مصر مصنعاً للسكر إلى رجل أعمال إسرائيلي؟!

وطن – بالتزامن والإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر الإمارات، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء مزعومة عن عقد صفقة بيع مصنع للسكر يملكه مستثمر إماراتي في مصر، إلى رجل أعمال إسرائيلي.

جاء ذلك بعد تداول صورة يظهر فيها عدد من الأشخاص، من بينهم 4 رجال بزي خليجي، وزعم ناشروها أنها تظهر “توقيع اتفاق بيع مصنع للسكّر يملكه مستثمر إماراتي في مدينة قنا”، الواقعة جنوب شرق القاهرة، التي تعد مركزاً مهماً لصناعة السكر، وتضم عدداً من المصانع.

لكن، وبحسب صحفيي وكالة فرانس برس في القاهرة، يبدو أن الشركة المقصودة في المنشور هي شركة “القناة للسكّر” وملكيتها مصريّة-إماراتية.

إلا أن هذه الشركة مقرها محافظة المنيا (جنوب غرب القاهرة)، ولم تنشر أي أخبار في مواقع ذات صدقيّة حول نقل ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي.

حقيقة بيع مستثمر إماراتي مصنع للسكر في مصر إلى رجل أعمال إسرائيلي

حقيقة الصورة المتداولة تعود لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بين الإمارات وإسرائيل، ولا علاقة لها بمصر أو بمصنع سكر، وقد وزّعتها وكالة فرانس برس في مايو 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.

ذات الصورة، كان نشرها سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، على حسابه في منصة إكس، مباركاً توقيع الاتفاقية.

وتقيم إسرائيل علاقات تجارية مع مصر والأردن منذ عقود. غير أن دولة الإمارات هي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020.

في يونيو 2023، كشف السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، عن أن التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل فاق 3 مليارات دولار.

وقال في تصريحات متلفزة آنذاك إن اسرائيل “تقيس نجاح العلاقات بالمعطيات والأرقام، التبادل التجاري بلغ 2.5 مليار دولار، وأكثر من مليون إسرائيلي زاروا الإمارات، والإستثمارات فاقت 3 مليارات دولار”.